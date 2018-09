Piazza Affari | amplia il rialzo Banca Carige

Piazza Affari : ingrana la marcia Mondo TV : Prepotente rialzo per il player europeo nella produzione e distribuzione di animazione , che mostra una salita bruciante del 2,47% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più ...

Banco BPM : giornata nera in Borsa a Piazza Affari : Retrocede molto la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,41%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB ...

Diasorin scivola in fondo al mercato di Piazza Affari : Aggressivo avvitamento per l' azienda produttrice di apparati diagnostici , che tratta in perdita del 2,45% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Diasorin rileva un allentamento ...

Piazza Affari punta su Ferrari ma resta incerta. Tria vola a Vienna : Milano. Fine settimane incerto per Piazza Affari e le altre Borse europee, alla ricerca di spunti positivi malgrado le preoccupazioni per il contesto internazionale, mentre potrebbero scattare a breve i dazi sui beni cinesi fino a 200 miliardi di dollari minacciati dal presidente americano Trump (va

Piazza Affari : Juventus sale verso 1 - 402 Euro : Vigoroso rialzo per la società opera nel settore del calcio professionistico , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,31%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB ...

Piazza Affari : acquisti a mani basse su Sias : Protagonista la holding , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,68%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Sias mantiene forza relativa ...

Piazza Affari : seduta euforica per ASTM : Brillante rialzo per il gestore autostradale , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,81%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di ASTM evidenzia un andamento più marcato ...

Piazza Affari apre in positivo : primo Ftse Mib guadagna lo 0 - 17% : apre in rialzo la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,17% a quota 20.562,96 punti.

Cernobbio al via : Piazza Affari in rosso per quasi un operatore su due : L'89% degli addetti ai lavori interpellati si aspetta una borsa stabile o in calo nei prossimi mesi. La tensione sui titoli di Stato e la riduzione degli stimoli monetari da parte della Bce minacciano la crescita dell'Italia ...

Piazza Affari in rosso sul finale. Conte «rassicura» Atlantia : Borse europee deboli su timori mercati emergenti, dazi e incertezze sulla Brexit. A Milano bene Enel dopo indicazione d'acquisto di Goldman, banche rallentano il passo. Svetta Atlantia dopo le parole di Conte. Euro torna sopra 1,16 dollari....

Piazza Affari : in vendita Ferragamo : Si muove verso il basso la maison del lusso , con una flessione dell'1,86%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che Salvatore Ferragamo mantiene ...

Saras - calo a due cifre a Piazza Affari : Teleborsa, - Giornata di passione per Saras che ha chiuso la giornata borsistica in calo del 13,35% a 1,87 euro per azione. Gli investitori si sono dati alle vendite sul titolo, fin dall'avvio delle ...

Piazza Affari chiude in rosso insieme all'Europa : Teleborsa, - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee . Nel frattempo sui mercati statunitensi si muove in territorio negativo lo S&P-500 che registra una flessione ...

Si muove in territorio negativo il comparto bancario a Piazza Affari - -1 - 10% - - perde molto Banca Carige : Teleborsa, - Scambi negativi per il settore Bancario italiano, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha chiuso a 9.486,52, in diminuzione di 105,44 punti ...