Piano | il nuovo ponte deve infiammare

Genova : oggi Renzo Piano presenta il suo progetto del nuovo ponte : oggi, alle 13:30, nella sede di Regione Liguria (piazza De Ferrari, 1 – Sala Auditorium V Piano) l’architetto Renzo Piano, insieme al presidente di Regione Liguria e commissario delegato per l’emergenza, Giovanni Toti, e al sindaco di Genova, Marco Bucci, illustrerà la sua idea di ponte dopo la caduta del viadotto Morandi. L'articolo Genova: oggi Renzo Piano presenta il suo progetto del nuovo ponte sembra essere il primo su Meteo Web.

Pininfarina : nel nuovo Piano più Usa - più ingegneria e debiti quasi azzerati : Ormai il 55% del fatturato arriva dall'attività di ingegneria per l'auto, con clienti importanti in tutto il mondo, non solo Fca e i suoi marchi come Fiat, Alfa Romeo, Ferrari, ma anche GM, Bmw, Ford,...

FS - Battisti : "Nuovo Piano industriale entro fine anno" : Il nuovo piano industriale di Ferrovie dello Stato "sarà presentato entro fine anno o i primi dell'anno prossimo". Lo ha detto il neo Amministratore Delegato della società, Gianfranco Battisti , ...

Salute - gli infettivologi : serve un nuovo Piano contro zanzare e zecche : Infezioni provocate da zecche e da punture di zanzara sono in aumento nell’estate 2018 e la Simit, società italiana malattie infettive e tropicali, ritiene indispensabile l’applicazione rigorosa delle linee guida del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanita’. Non solo. Gli infettivologi chiedono anche un nuovo piano nazionale di lotta ai vettori che tenga conto delle recenti esperienze, che disponga ...

Renzo Piano - «l’idea» del nuovo ponte di Genova e 43 vele di luce | Toti : «Cantiere subito - basta propaganda» : L’archistar e il progetto pensato per la sua città. Piloni come chiglie: «È un’idea, l’inizio. Da quando è successo io non penso ad altro, ero scioccato. Io stesso quel ponte l’ho percorso mille volte». L’incontro in Regione con il governatore Toti e il sindaco Bucci

Milan - Kakà è tornato : il Piano di Leonardo e Maldini e il nuovo ruolo : Voglio capire quello che mi piace fare nel mondo del calcio'. IL ruolo - Quale sarà quindi il ruolo di Kakà nel Milan? Non c'è ancora nulla di definito, è bene precisarlo. Come ha sottolineato anche ...

Renzo Piano - il nuovo ponte per Genova con 43 vele : L’arte che si trasforma in idea, l’idea che potrebbe trasformarsi in realtà. Renzo Piano, probabilmente l’archistar italiana di oggi più celebre del mondo, nonché Senatore a vita della Repubblica Italiana, ha pensato alle navi, alle loro vele e alla parsimonia caratteristica degli abitanti della sua Genova prima di abbozzare il disegno di quella struttura che potrebbe andare a sostituire l’ormai tristemente noto ponte ...

Bussetti : nuovo Piano per la scuola a settembre : Il Ministro sta lavorando alle emergenze rappresentate dalle carenze di presidi e insegnanti, a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico. Cambierà, ancora una volta, l'esame di maturità -

Genova - Gdf al Ministero dei Trasporti. Il progetto di Piano per il nuovo ponte : Fiamme Gialle anche nelle sedi dei provveditorati alle opere pubbliche e alla Spea Engineering. L'ad di Autostrade apre all'ingresso di Cdp nel capitale del gruppo, ma dice no alla alla ...

Ecco come sarà il nuovo ponte di Genova di Renzo Piano : 43 lampioni a vela per ricordare le vittime : Prevede 43 lampioni a vela per ricordare le vittime. Steli altissimi a forma di vela che si illumineranno ogni notte per non dimenticare chi quella tragedia l’ha pagata con la vita mentre andava al lavoro, in vacanza o a fare acquisti. Nel progetto anche la riqualificazione dell’area del Polcevera con un parco e incubatori di startup...

Ecco il nuovo ponte disegnato da Renzo Piano : L'architetto presenta la sua idea. Il presidente dellea Regione, Giovanni Totti: "Autostrade paga, Fincantieri lavora"

West Nile - Chikungunya e Zika : “Occorre un nuovo Piano Nazionale per combattere zanzare e zecche” : Il Prof. Massimo Galli, Presidente SIMIT, Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, commenta e approfondisce, in una nota, i recenti casi di West Nile, Chikungunya e Zika. “L’estate 2018 – spiega l’esperto – è iniziata con un aumento delle segnalazioni di punture di zecche. Nel bellunese i casi di infezioni da virus dell’encefalite da zecche riportati a luglio avevano superato il numero delle diagnosi degli anni ...

