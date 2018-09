Petrachi duro su Mancini | “All’Inter non faceva giocare gli italiani”

calcioweb.eu

(Di venerdì 7 settembre 2018) Nei giorni scorsi il commissario tecnico della Nazionale, Roberto, si è lamentato pubblicamente dello scarso minutaggio che viene concesso ai giovani italiani nel nostro campionato. Spunto di discussione interessante, a cui non si sono sottratti molti autorevoli uomini di calcio., al riguardo, non si è risparmiato una bordata indirizzata proprio al ct: "e le sue parole? Non giocava neanche un italiano con lui all'Inter, dovremmo ricordarci cosa è successo in passato". "Il sistema italiano è malato, vanno messe delle regole e vanno rispettate. Ma il sistema è andato pian piano peggiorando. Ora ci sono troppi politici e pochi che ne sanno di calcio. Se non fai rispettare le regole, il nostro sport non avrà un bel futuro" – ha concluso il ds granata ai microfoni di RMC Sport.