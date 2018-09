Perdonanza quando mi costi? | i conti della manifestazione fatti dal consigliere Masciocco

abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 7 settembre 2018) L'Aquila - Da qualche giorno si è chiusa la 724esimaCelestiniana. Il Sindaco e l’Assessore alla Cultura, hanno voluto, da subito, rivendicare il successo di pubblico e l’eleganza degli spettacoli proposti dai vari artisti con la guida del nuovo direttore artistico. Tra i vari annunci effettuati da membrigiunta e del Comitato(facilmente reperibili sul web), si evidenzia che il budget previstosi aggira sui 350.000,00 euro di spesa, considerato che molti artisti non hanno percepito il cachet ma un semplice rimborso spese. Tale annuncio ha destato in me un sospetto e mi sono chiesto: come avranno fatto con tutta quella strumentazione messa a disposizione per gli spettacoli e quei due megapalchi allestisti a Collemaggio e Piazza Duomo, a spendere cosi poco? Incominciamo a fare qualche conto in tasca al Comitato, in ...