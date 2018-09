Perché abbiamo bisogno dell' educazione sessuale nelle scuole

Alvaro Soler racconta Mar de Colores e la sua musica - “canzoni allegre Perché abbiamo già tanti problemi nella vita” : Alvaro Soler rilascia oggi Mar de Colores, il nuovo album di inediti che segue il successo di Eterno Agosto. Non un hit maker passeggero ma un artista internazionale in grado di conquistare il pubblico europeo con la sua musica. Non solo tormentoni estivi o possibili tali ma anche ballate è ciò che troviamo nel nuovo disco di Alvaro Soler, disponibile da oggi in tutti i negozi e in digitale. L'artista incontrerà i fan italiani in occasione ...

Perché abbiamo bisogno di Dante e Manzoni anche da adulti : ... contagiandolo, cambiandogli per sempre la vita e il modo di vedere il mondo. Intanto, dall' ultima rilevazione dei dati Istat si evince che soltanto il 40,5% degli italiani dichiara di aver letto ...

Nazionale in ritiro - Mancini e il ‘caso’ De Rossi : “ho parlato con lui - ecco perchè non abbiamo bisogno di chiamarlo” : Mancini e la mancata convocazione di De Rossi per la Nations League: il ct azzurro fa chiarezza “Con Daniele De Rossi ho parlato, fa parte di quella serie di giocatori importanti, con esperienza, cui potremmo ricorrere durante le qualificazioni all’Europeo“. Il ct dell’Italia, Roberto Mancini, si esprime così su Daniele De Rossi, grande escluso dai convocati per i due impegni di Nations League contro Polonia a ...

Montagne - trasporto pesante e «pay per use» : Perché in Italia abbiamo le autostrade più care : La questione divampa in questi giorni in cui l’operazione-trasparenza voluta dal governo porta alla luce le remunerazioni dei gestori Italiani. Ma più volte in passato il problema si era posto. Vediamo come stanno le cose...

Montagne - usura e «pay per use» : Perché in Italia abbiamo le autostrade più care : La questione divampa in questi giorni in cui l’operazione-trasparenza voluta dal governo porta alla luce le remunerazioni dei gestori Italiani. Ma più volte in passato il problema si era posto. Vediamo come stanno le cose...

Di Maio contro Oettinger : “Ue si fa sentire solo Perché abbiamo detto che non daremo più soldi - sui migranti nessuna solidarietà” : Prosegue lo scontro tra Italia e Ue: "Il commissario Oettinger continua ad esternare ogni giorno da quando gli abbiamo detto che non gli diamo i soldi. Non li abbiamo sentiti quando abbiamo chiesto una mano sull'immigrazione... La nostra posizione sul veto al bilancio resta, se poi nei prossimi giorni vorranno cominciare a riscoprire lo spirito di solidarietà allora forse ne parliamo", ha replicato il vicepremier Luigi Di Maio.Continua a leggere

Perché abbiamo sempre bisogno di un’amica sincera : A tutte piace sentirci dire che siamo più belle truccate in un certo modo. O che l’ultimo vestito acquistato ci sta benissimo. Ma non è di questo che abbiamo bisogno. Il segreto della vera amicizia sta nell’onestà. E non certo Perché siamo in cerca di opinioni sul nostro aspetto estetico. Certo anche quello è importante per la nostra autostima. Ma un’amica onesta è innanzitutto una persona che ti conosce profondamente, e sa che ...

Perché abbiamo ancora bisogno del latino : Galileo ha scritto in latino il suo Sidereus Nuncius , e in generale tutto il mondo scientifico si è appropriato di questa lingua come mezzo. Quell'impronta è rimasta anche oggi, intrinseca al nostro ...

La famiglia è in crisi Perché noi cattolici l'abbiamo tradita per primi : Ma impedisce quella riflessione seria, interna prima di tutto al mondo cattolico, di cui abbiamo assoluto bisogno, e che certamente è uno degli obiettivi dell'incontro mondiale irlandese. Abbiamo ...

Crollo Ponte Morandi. La famiglia : “Siamo vivo solo Perché non abbiamo superato quel camion Basko” : Una famiglia di Mondovì si è salvata perché non ha sorpassato il camion Basko, l'ultimo veicolo ad essersi fermato prima di sprofondare nel vuoto. "Mio marito ha sentito l’asfalto che tremava e mi ha detto: 'Sta crollando il Ponte!'. Io ho guardato fuori dal finestrino e ho visto i tiranti che si sganciavano. In quell’istante non so cosa ho pensato. Non c’era spazio per fare retromarcia. Ho staccato il bambino dal seggiolino e ci siamo messi a ...

Genova - la famiglia di Mondovì : «Siamo vivi solo Perché non abbiamo superato quel furgone» : Proprio dietro il furgone verde del Basko, già diventato il simbolo della tragedia di Genova, viaggiava l’auto di una famiglia di Mondovì, in provincia di Cuneo. Papà Alfio, mamma Agnese e il loro Andrea, due anni, in vacanza a Ceriale, Savona, il 14 agosto avevano deciso di andare a Genova a visitare l’acquario, perché sembrava dovesse piovere da un momento all’altro, e di andare in spiaggia non se ne parlava. Non avevano nessuna fretta, e ...

Genova - famiglia salva per pochi metri : 'Sopravvissuti perchè non abbiamo sorpassato il camion' : Il mancato sorpasso ha salvato loro la vita a una famiglia di Mondovì, Cuneo, che viaggiava dietro il camion con il telone verde della Basko rimasto sospeso sul ponte Morandi, a pochi metri dal tratto ...

Uomini e Donne/ Fabio e Nicole - vacanza in Puglia : "Ecco Perché abbiamo scelto questa meta" (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio hanno deciso di trascorrere le vacanze in Puglia. Ecco le loro rivelazioni(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 07:05:00 GMT)

Guardigli (ePRICE) : «Ecco Perché abbiamo scelto l’Inter» : Gli obiettivi strategici della partnership con la società nerazzurra spiegati dal chief marketing officer di ePRICE L'articolo Guardigli (ePRICE): «Ecco perché abbiamo scelto l’Inter» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.