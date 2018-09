Per Williams | Fed | economia Usa al suo ' meglio possibile'

US Open 2018 : prima finale Slam Per Naomi Osaka - che batte Madison Keys e sfiderà Serena Williams : Per la prima volta nella storia una giapponese giocherà una finale di un torneo del Grande Slam. Succede per merito di Naomi Osaka, che ha superato Madison Keys con il punteggio di 6-2 6-4 e si è guadagnata la sfida a Serena Williams prevista per il pomeriggio americano (corrispondente alla sera italiana) di sabato. La nipponica di origini haitiane ha giocato fin da subito una partita di alto livello, sfruttando una fallosità piuttosto elevata ...

Quando Gigi e Bella Hadid fanno il tifo Per Serena Williams : «Ti amiamo» : Gigi, 23 anni, e Bella Hadid, 21, sanno come fare il tifo. Le sorelle della moda internazionale, infatti, si sono fatte notare sugli spalti degli US Open, a New York. Tra urla di incitamento, salti e video social. Tutta quest’energia aveva un unico destinatario: l’amica Serena Williams, in campo per i quarti di finale. LEGGI ANCHESerena Williams e il compleanno di Olympia: «Ecco cosa succedeva un anno fa...» E le due super top ...

US Open 2018 : i risultati di domenica 2 ottobre del tabellone femminile. Williams Perde un set - ma vai ai quarti. Ok anche Stephens : Primi ottavi di finale nel tabellone femminile degli US Open. Serena Williams perde il primo set del suo torneo, ma si qualifica comunque per i quarti dopo aver sconfitto l’estone Kaia Kanepi, che al primo turno era stata capace di eliminare la numero uno del mondo Simona Halep. L’americana, che è probabilmente la grande favorita per la vittoria finale, affronterà ora la ceca Karolina Pliskova, che si conferma in ottima forma e che ...

Us Open - Serena Williams suPera Venus : tutti i risultati : Qui a New York tutti volevano la sfida in famiglia tra le sorelle Williams: Serena 36 anni, Venus 38, icone dello sport a stelle e strisce l'una di di fronte all'altra nel torneo di casa. ...

US Open 2018 : la resistenza di Nadal - quelle occasioni Perse da Khachanov - il quinto set di Anderson - il dominio di Serena Williams nel derby familiare : Una giornata così non se l’aspettava nessuno. La storia degli US Open 2018, forse, ha già regalato un match che si candida a diventare quello che gli americani chiamano “instant classic”, quello tra Rafael Nadal e Karen Khachanov, in buona parte anche per merito del russo. Quattro ore e 22 minuti: tante ne sono servite a Nadal per battere Khachanov. Il russo, però, ha le sue recriminazioni da fare: nel secondo set è stato prima ...

Serena Williams non potrà più indossare la tuta da suPereroina del Roland Garros : Sicuramente Serena Williams non poteva immaginare il polverone che avrebbe sollevato scegliendo l'outfit dei Roland Garros. La già discussa tuta nera da "Black Panther" indossata durante il torneo parigino, è tornata sulla bocca di tutti da quando il presidente della Federazione francese di tennis, Bernard Giudicelli, ha dichiarato in un'intervista alla rivista Tennis ...

Us Open : avanza Serena Williams. Clamoroso ko Per la Muguruza : 12, è stata sconfitta dalla numero 202 del mondo, la ceca Karolina Muchova, che si è imposta per 3-6, 6-4, 6-4, dopo 2h27' di gioco. Avanti anche l'australiana Ashleigh Barty, che ha battuto 7-5, 6-3 ...

US Open : sconfitta Per Camila Giorgi - Venus Williams al 3° turno : Dura soltanto due partite l'avventura americana di Camila Giorgi, battuta nel terzo giorno di gare da una leggenda del tennis femminile del nuovo millennio come Venus Williams per 6-4/7-5. Un ko ...

Us Open – Secondo turno amaro Per Giorgi - niente da fare contro Venus Williams : Camila è già fuori : Camila Giorgi fuori già al Secondo turno degli Us Open, la tennista italiana affonda sotto i colpi della tennista statunitense Venus Williams Camila Giorgi fuori dagli Us Open 2018. Al Secondo turno del grande slam americano, l’unica tennista italiana rimasta in tabellone è stata sconfitta da Venus Williams, numero 16 della classifica Wta. La sfida che si preannunciava ardua per l’azzurra, ha confermato la supremazia della ...

US Open 2018 : sconfitta amara Per Camila Giorgi contro Venus Williams. L’azzurra ko in due set nel secondo turno : Niente da fare per Camila Giorgi nel match di secondo turno degli US Open 2018 di tennis contro Venus Williams (n.16 WTA). Sul Louis Armstrong Stadium l’azzurra è stata sconfitta con il punteggio di 6-4 7-5 in 1 ora e 52 minuti di partita e i rimpianti non mancano. Diverse volte, infatti, l’italiana ha avuto la possibilità di far suo il punto decisivo ma è sempre incappata in troppi errori. Giorgi che ha infatti chiuso con 29 ...

Us Open - criticata Per la tutina in campo : Serena Williams si presenta in tutù : «Puoi togliere a un supereroe la sua tuta, ma non puoi togliergli i suoi super poteri». È la risposta di Nike alle critiche avanzate da Bernard Giudicelli - presidente della Federtennis francese - ...

Ecco Perché Serena Williams non festeggerà il primo compleanno della figlia : La figlia di Serena Williams, Alexis Olympia, diventa grande il prossimo primo settembre: compie un anno. Ma la tennista e il marito Alexis Ohanian non le stanno preparando una grande festa. Il motivo l’ha spiegato la campionessa durante una delle conferenze degli U.S. Open. «Olympia non celebra i compleanni», ha detto la 36enne, «perché siamo testimoni di Geova, quindi non lo facciamo». I testimoni di Geova, come si legge anche sul loro ...

Serena Williams a 9 anni si allena con il padre Per i futuri trionfi di Us Open : Serena Williams e Nike hanno lanciato un video inedito, che mostra Serena a 9 anni durante un allenamento sul campo da tennis con il padre. Le immagini si alternano con quelle della tennista, già ...