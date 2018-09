Pedofilia | anche New Jersey indaga su abusi clero

Le vittime di Pedofilia non se ne fanno nulla delle scuse - fossero anche quelle di un papa : Le scuse non bastano. Patrik delle isole Aran ne è sicuro. Pescatore per quarant'anni, dura vita di mare, ha permesso ai quattro figli di trovare lavoro lontano dall'arido e fascinoso scoglio irlandese che conserva e custodisce ancora le tradizioni più antiche di gente che ha nel sangue il cristianesimo, da sempre cattolica e fedele al papa.Ora guida i turisti con il suo minibus che si inerpica fin sopra il castello a raccogliere ...