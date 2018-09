Pd | Rosato | Renzi non sarà segretario

notizie.tiscali

: Governo gialloverde vuole bloccare il finanziamento di 1,5 mld € destinati dai governi Renzi e Gentiloni per la riq… - Ettore_Rosato : Governo gialloverde vuole bloccare il finanziamento di 1,5 mld € destinati dai governi Renzi e Gentiloni per la riq… - ElGato62207868 : RT @ElGato62207868: @Ettore_Rosato @luigidimaio Ci aiuti Lei a RISTABILIRE GIUSTIZIA.. - ElGato62207868 : @Ettore_Rosato @luigidimaio Ci aiuti Lei a RISTABILIRE GIUSTIZIA.. -

(Di venerdì 7 settembre 2018) ANSA, - ROMA, 7 SET - "Un partito si caratterizza per i suoi contenuti e per il leader. L'unico vero leader che ha il Pd oggi si chiama Matteo, che poi non debba fare il candidatol'...