“Pazzesca a 54 anni” Alla faccia! Ricordate Afef? Ecco com’è oggi | beccata ‘in libertà’

caffeinamagazine

: @lnzsan Sono d'accordo con chi dice che i doppiatori italiani siano i migliori. È vero e lo dimostra il fatto, che… - Marty9421 : @lnzsan Sono d'accordo con chi dice che i doppiatori italiani siano i migliori. È vero e lo dimostra il fatto, che… -

(Di venerdì 7 settembre 2018) La ricordiamo per i suoi splendidi e sinuosi ricci, il suo sorriso perfetto e gli occhi color nocciola: nella sua carriera è stata anche attrice per una delle nostre fiction preferite, il Commissario Montalbano, precisamente nella puntata del 1999 “Il ladro di merendine della serie”. Da allora è stata perlopiù showgirl, presentatrice e valletta, fino circa al 2008, quando ha deciso di abbandonare tutto. Una scelta difficile ma essenziale per la modella. In una lunga intervista a “Grazia”,ha spiegato di essersi allontanata per proteggere il marito: “Ho deciso tantissimi anni fa di smettere di fare televisione, volevo mettermi tranquilla e pensare ad altro”. E poi, “ero sempre sotto i riflettori e anche mio marito si ritrovava al centro di ingiusti, violenti attacchi. Essere in due in prima linea era davvero troppo. La gente mi riconosceva e mi ...