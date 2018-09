Paura in aereo | epidemia a bordo di due voli da Parigi e Monaco | 12 passeggeri si sentono

Paura di volare - i consigli degli esperti per superare il blocco da aereo : ... manie e riti scaramantici delle star , Si ringrazia per la consulenza: Francesca Nicoletti, Psicologa e Sessuologa, Master II livello in Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia e scienza della cura ...

Paura ad alta quota - cerca di dirottare un aereo ma viene fermato da un ex pugile : “Un eroe” : Tarik Sahibeddine, 47 anni e due volte campione dei pesi welter, è celebrato in Francia come un eroe dopo aver fermato un uomo ubriaco che ha tentato di dirottare l'aereo sul quale volava, da Monaco di Baviera a Parigi. "Non doveva capitare che avessi Paura. Gli sono saltato addosso e l'ho immobilizzato".Continua a leggere

Il motore dell'aereo prende fuoco : Paura in volo per 202 passeggeri : Un guasto al motore ha costretto un aereo della Red Wings ad un atterraggio d'emergenza nell'aeroporto di Ufa, in Russia, da...

Filippine - aereo fuori pista a Manila : buio e Paura a bordo. Il video di un passeggero : Un aereo cinese con 165 persone a bordo è finito fuori pista nell’atterraggio avvenuto la scorsa notte all’aeroporto di Manila, causando il ferimento leggero di quattro persone nonostante la perdita di un motore e di una ruota. Lo hanno riferito le autorità aeroportuali Filippine. Il Boeing 737 della Xiamen air, in arrivo dalla città cinese di Xiamen, ha provato una prima volta ad atterrare mentre sull’aeroporto era in corso un diluvio, ma ...

Paura in America : ruba aereo - decolla da Seattle poi si schianta dopo un'ora di volo : Tutti i voli sono stati fermati ieri notte all'aeroporto internazionale Seattle-Tacoma dopo che una persona ha rubato un aereo ed è decollato senza permesso sorvolando il Puget Sound....

Paura negli USA : ruba aereo - decolla da Seattle e poi si schianta su un’isola : Il furto sarebbe stato commesso da un meccanico dell'Alaska Airlines con intenti suicidi. Testimoni hanno riferito di aver visto l'aereo inseguito da due caccia F15. Esclusa la natura terroristica dell'incidente. Non è chiaro se il ladro, un 29enne del posto, sia deceduto.Continua a leggere

Cellulare prende fuoco : Paura su aereo Ryanair : paura su un velivolo Ryanair: un telefono Cellulare ha preso fuoco pochi minuti prima del decollo di un volo diretto a Ibiza da El Prat di Barcellona. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio. L’allarme è scattato a causa del fumo: passeggeri ed equipaggio, hanno dovuto abbandonare l’aereo con l’ausilio dello scivolo gonfiabile. Un portavoce di Ryanair Spain ha dichiarato: “I passeggeri di un volo da Barcellona a ...

Fedez ha Paura dell’aereo… privato! Le vacanze in Sardegna del rapper accanto a Chiara Ferragni e Leone [VIDEO] : Fedez e Chiara Ferragni volano in vacanza col jet privato, in Sardegna con la coppia c’è anche il piccolo Leone Fedez vola in Sardegna accanto alla sua amata famiglia. Con Chiara Ferragni e Leone al seguito, il rapper ha preso un jet privato e si è recato in Costa Smeralda, in cui si godrà un paio di giorni di relax. L’allegra ‘combriccola’ prende un aereo tutto per sè per andare in vacanza, ma le turbolenze non ...

"Motore in fiamme" : Paura sull'aereo a Malpensa - ma era un falso allarme : Il pilota del volo Easyjet diretto a Creta, subito dopo il decollo, ha chiesto di rientrare: fortunatamente, si sarebbe trattato di un semplice guasto tecnito. Panico per i 178 passeggeri a bordo: visitati all'ambulatorio dell'aeroporto, stanno tutti bene