superguidatv

: Passaggio a Nord Ovest, 8 settembre: da Ravenna a Istanbul - SuperGuidaTV : Passaggio a Nord Ovest, 8 settembre: da Ravenna a Istanbul - francescacuomo1 : @corrado62264999 @matteosalvinimi Corrado hai ragione , ma anche lui vuole prendere in giro noi, sa bene che gli im… - LorenzoMainieri : Passaggio a Nord Ovest: ogni sabato alle 15:30 su @RaiUno con @albertoangela -

(Di venerdì 7 settembre 2018) Alberto Angela è pronto a scoprire le bellezze di, le case del drago ed: ecco le anticipazioni diNuovo appuntamento su Rai1 con ““, il programma condotto da Alberto Angela. Scopriamo quali saranno i luoghi raccontati e mostrati ai telespettatori questa settimana dal conduttore e divulgatore scientifico in esclusiva su Rai1. Ecco tutte le anticipazioni della puntata in onda sabato 82018: anticipazioni 8Sabato 8alle ore 8.25 circa andrà in onda il primo appuntamento con ““, il programma televisivo ideato e condotto da Alberto Angela. Questa settimana il divulgatore scientifico ci condurrà alla scoperta di, città dell’Emilia Romagna conosciuta per i colorati mosaici che adornano molti degli edifici presenti nel ...