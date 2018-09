Parcheggia l' auto e le rubano la borsa mentre paga al parchimetro

Macchina Parcheggiata in giardino? L'Rc auto si paga lo stesso : La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che il proprietario del veicolo non è esente dal pagamento...

Roma - sosta selvaggia dietro piazza di Spagna : auto Parcheggiate nonostante i divieti : Una 'ordinaria' domenica mettina di sosta selvaggia, a due passi da piazza di Spagna. I divieti spiccano in bella mostra, ma il parcheggio non è un problema. E' domenica mattina, ultimo fine settimana ...

Malpensa - Parcheggia l'auto prima della vacanze e la ritrova altrove con 300km in più : Una brutta disavventura quella di uomo che, tornato dalle vacanze, non ha più trovato la sua auto al parcheggio. Il protagonista si chiama Mirko ma questo assurdo caso ha coinvolto almeno altre 50 persone. Mirko, prima di partire per le vacanze insieme alla compagna, aveva deciso di parcheggiare l'auto all'Easy Parking di Somma Lombardo, un parcheggio custodito ma low-cost vicino all'aeroporto di Milano Malpensa. Malpensa, ritrova l'auto dopo 16 ...

Movida blindata a ferragosto : denunciati 26 Parcheggiatori - multate 220 auto : Ventisei parcheggiatori abusivi sono stati sorpresi dalla polizia municipale a Napoli. I controlli degli agenti sono stati eseguiti in via Chiatamone, via Santa Lucia, via Orsini, Cavalli di bronzo, ...

Marsala - bucate le ruote a tre auto dell'Asp Parcheggiate davanti alla Guardia medica : Ancora un atto vandalico in danno delle auto dell'Asp parcheggiate davanti l'ex Pronto soccorso del vecchio ospedale 'San Biagio' di Marsala, dove attualmente operano la Guardia medica, il Centro di ...

Auto vandalizzate a Napoli - Parcheggiatori contro i residenti : Loro a Ferragosto non ci vanno in vacanza. Non mollano traverse e strade del centro i parcheggiatori abusivi, specie durante i fine settimana. E infatti nella notte tra sabato e domenica sono stati ...

Calco - auto Parcheggiata in fiamme nella notte : Calco , Lecco, , 12 agosto 2018 " Un' auto parcheggiata lungo la provinciale Briantea a Calco è stata distrutta da un incendio . Le fiamme sono divampate nella notte tra sabato e domenica. La macchina ...

Napoli - auto in centro Parcheggiate ovunque. La strigliata del consigliere all’automobilista : “Le sembra normale fare così?” : La video-denuncia arriva dal consigliere regionale dei Verdi in Campania, Francesco Emilio Borrelli: “In via Verdi, alle spalle del Consiglio comunale di Napoli, i parcheggiatori abusivi e gli incivili fanno quello che gli pare parcheggiando anche i Suv sulle strisce pedonali e gli scivoli per disabili. Non non smetteremo mai di ricordagli quali sono le regole e le leggi da rispettare” ha scritto su Facebook. L'articolo Napoli, auto ...

Paese alto - auto si schianta contro i mezzi Parcheggiati. Feriti un uomo e una donna : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Erano a bordo di un'auto che, pochi minuti dopo le sei di questa mattina, è finita fuori controllo e si è schiantata contro alcuni mezzi in sosta. Incidente in via Conquiste ...

Albissola marina - turisti Parcheggiano l’auto in riva al mare tra gli ombrelloni : Il gruppo ha portato l'auto fino a pochi metri dall'acqua accampanandosi in spiaggia incurante di ombrelloni e altri bagnanti. I quattro, due coppie, multati dai carabinieri per aver occupato abusivamente il demanio marittimo.Continua a leggere

Giovinazzo - Parcheggia al posto per disabili davanti ai Finanzieri : in auto mitraglietta delle Forze Speciali : A Giovinazzo i militari della Guardia di Finanza hanno sottoposto a controllo un soggetto appiedato che, con fare sospetto, aveva poco prima parcheggiato la propria Renault Modus nello spazio ...

Parcheggiatore travolto e ucciso dall'auto senza conducente : PAGANI - Rimane travolto e schiacciato da un?auto che, improvvisamente, si sposta dallo stallo in cui era parcheggiata arretrando velocemente. Ha davvero dell?incredibile la tragedia che...

Perde il controllo dell'auto e danneggia alcuni mezzi Parcheggiati : incidente a Pietra Ligure : corso Italia a Pietra Ligure, teatro dell'incidente Un incidente che ha causato non pochi disagi si è verificato ieri sera, intorno alle ore 21, in corso Italia a Pietra Ligure: un'utilitaria, al cui ...