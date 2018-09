Paragone M5S | “Lega di Salvini è completamente diversa rispetto a quella di Bossi”

romadailynews

(Di venerdì 7 settembre 2018) Roma – Gianluigi, Senatore del M5S, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti, su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Dal giornalismo al Palazzo “Io vivo il Palazzo come se fosse una grande redazione –ha affermato-. La mia curiosità resta la stessa. M’aspettavo la ritualità di alcuni riti istituzionali,fretta di dare delle risposte che io pretendevo in termini giornalistici, mi sono accorto che è difficile calendarizzare con la stessa velocità che vorresti. E’ la dannazione di tutti quelli che debuttano nelle istituzioni. Ieri pomeriggio ero con Sergio Bramini, io vorrei già partire con la commissione d’inchiesta sulle banche, lui vorrebbe già partire con la legge Bramini per aiutare gli imprenditori in difficoltà, però c’è tutto un processo ...