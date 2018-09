tuttosport

: È la Chiesa il principale partito di opposizione al governo? - espressonline : È la Chiesa il principale partito di opposizione al governo? - OnLineNotizie : Papa, no opposizione genitori-insegnanti - sherlock5stelle : Papa: 'Genitori non considerino insegnanti come avversari': Famiglie abbiano fiducia verso scuola e docenti, spesso… -

(Di venerdì 7 settembre 2018) ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 7 SET - "La famiglia non apprezza più come un tempo il lavoro degli, spesso malpagati, e questi avvertono come una fastidiosa invadenza la presenza dei...