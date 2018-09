Papa Giovanni il pubblico che funziona

Servizio civile in Veneto : la Comunità Papa Giovanni XXIII offre 29 posti : Sono 29 i posti per svolgere il Servizio civile in Veneto messi a disposizione dalla Comunità Papa Giovanni XXIII. L’associazione

Morto chef di 24 anni investito da un’auto. Grave il papà : non sa ancora che Giovanni non c’è più : Doveva essere una giornata tranquilla, come tutte le altre. Si è trasformata in un’autentica tragedia dalla quale la provincia di Bergamo fatica a riprendersi. La terribile dinamica dell’incidente lascia senza parole la comunità di San Giovanni Bianco: Giovanni Scanzi, noto chef del posto, è deceduto nella giornata di sabato 1 settembre 2018. Dopo aver parcheggiato a lato della strada, la vittima, accompagnata dal padre, hanno ...

Bergamo - la scuola estiva in corsia per i malati del Papa Giovanni viene riconosciuta : prima in Italia : Tutto è nato dall'idea di una ragazza morta a soli 14 anni dopo una lunga malattinai: con la covenzione tra Usp e ospedale esami di riparazione dal letto

Papa Francesco : “accuse Carlo Maria Viganò? Giudicate voi”/ Pedofilia - dossier ‘inizia’ da Giovanni Paolo II : Papa Francesco, l'attacco di mons. Viganò sul caso McCarrick: "il Pontefice si dimetta, coprì un pedofilo". Il documento anti-Vaticano dell'ex nunzio e la replica di Bergoglio(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 18:30:00 GMT)

Addio a Giovanni Angeli - l’inventore dell’handbike. Il ciclismo paralimpico piange il suo papà : Una triste notizia per l’handbike: Giovanni Angeli, pioniere di questa disciplina, si è spento all’età di 74 anni. Originario di Zoppola (provincia di Pordenone), Giovanni era stato costretto su una sedia a rotelle da quando aveva 25 anni dopo essere precipitato da un’impalcatura (praticava la professione di muratore) ed essersi procurato la frattura della spina dorsale. Angeli attraversò un periodo molto difficile e ne uscì ...

Il papà di Giovanni Battiloro : 'Mio figlio non è morto - è stato ucciso' : Parla Roberto Battiloro, papà di Giovanni, morto nel crollo del ponte Morandi. 22 agosto 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

