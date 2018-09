Papa Francesco | lezioncina a Matteo Salvini sul Sole 24 Ore | ' Gli immigrati in fuga dalla

Papa Francesco boccia il reddito di cittadinanza : non aiuta a sviluppare un Paese : Va da sé che per il Papa una sana economia 'non è mai slegata dal significato di ciò che si produce e l'agire economico è sempre anche un fatto etico'. Disoccupazione. 'E' la conseguenza di un ...

Papa Francesco al 'Sole 24 Ore' : lavoro e genio creativo per porre le basi di un "nuovo ordine economico" : Parla di lavoro , economia , e ancora di migranti e dell' Europa che ha bisogno di speranza e futuro. Nell'intervista in esclusiva a " Il Sole 24 Ore ", la prima mai concessa a un giornale economico e finanziario, Papa ...

Papa Francesco - “soldi non si fanno con i soldi ma col lavoro. No a sussidi se non puntano a ridare un’occupazione” : “È il lavoro che conferisce dignità all’uomo, non il denaro. L’agire economico è sempre un fatto etico”, così Papa Francesco al Sole24Ore. Nella prima intervista rilasciata a un giornale economico-finanziario il Pontefice approfondisce quella che nell’ultimo documento della Congregazione per la Dottrina della fede definisce “economia dello scarto”, ricordando che “i sussidi, quando non legati al ...

Papa Francesco : "Solo il lavoro dà dignità. I sussidi possono creare dipendenza e deresponsabilizzare" : "L'attuale centralità dell'attività finanziaria rispetto all'economia reale non è casuale: dietro a ciò c'è la scelta di qualcuno che pensa, sbagliando, che i soldi si fanno con i soldi". Ma, secondo Papa Francesco non è questo il modo corretto per arricchirsi. In un'intervista esclusiva - che, scherzosamente, definisce "una piccola enciclica" - a Il Sole 24 Ore spiega perché:I soldi, quelli veri, ...

Il «filo rosso» della dottrina economica di Papa Francesco : Nella sua pastorale «economica» papa Francesco non lascia indietro niente e nessuno. È chiara nella comprensione, ma complessa nell’argomentazione. E molto incisiva nelle conclusioni....