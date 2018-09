Papa Francesco | lavoro e genio creativo per nuovo ordine economico

Papa Francesco al 'Sole 24 Ore' : lavoro e genio creativo per nuovo ordine economico : 'Sbaglia chi pensa che i soldi si fanno con i soldi: i soldi, quelli veri, si fanno con il lavoro': è il messaggio lanciato da Papa Francesco in un'intervista al Sole 24 Ore, in cui ha indicato il ...

Lavoro - denaro - Europa - migranti : intervista a Papa Francesco : Il Lavoro che crea dignità, i soldi che non si fanno con i soldi, l’Europa che ha bisogno di speranza e di futuro e le nuove sfide poste dalle migrazioni: intervista esclusiva a Papa Francesco sul Sole 24 Ore in edicola oggi...

Il «filo rosso» della dottrina economica di Papa Francesco : Nella sua pastorale «economica» papa Francesco non lascia indietro niente e nessuno. È chiara nella comprensione, ma complessa nell’argomentazione. E molto incisiva nelle conclusioni....

MotoGp – Petrucci - la visita al Vaticano e il Gp di San Marino : Danilo sincero ed esilarante sull’incontro con Papa Francesco : Danilo Petrucci commenta l’incontro con Papa Francesco tra le risate e le emozioni: le sensazioni del ternano Pramac alla vigilia del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini E’ tutto pronto per l’attesissimo appuntamento del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, valido per la tredicesima tappa del Mondiale 2018 di MotoGp. Tanti pre-event, ieri, tra divertimento e forti emozioni: se Lorenzo ha guidato un veicolo ...

Trump evita l’affondo sullo scandalo abusi sessuali : "Francesco il Papa migliore che lo possa gestire" : Pur occupato con "talpe" anonime interne all'Amministrazione che scrivono editoriali sul New York Times o che "passano" valutazioni e giudizi terribili su di lui, travasandoli direttamente dalla Casa Bianca nel nuovo libro di Bob Woodword , Fury, Donald Trump è intervenuto ieri sulla gestione della crisi degli abusi del clero cattolico da parte di Papa Francesco. E ha affermato che il Pontefice sta gestendo la situazione è comunque ...

Papa Francesco a Piazza Armerina : per anniversario morte Don Puglisi : Il Sicilia Outlet Village in occasione della visita di Papa Francesco a Piazza Armerina, il 15 settembre, mettera' a disposizione un bus gratuito.

Danilo Petrucci - pilota Ducati - dona il suo casco a Papa Francesco : Il Santo Padre nel suo discorso ha esortato gli sportivi presenti 'a diffondere i valori dello sport, che sono importanti per costruire una società più giusta e solidale' ed ha ricevuto in dono dal ...

Orvieto tra le Città del Vino in udienza generale da Papa Francesco : Il sindaco Giuseppe Germani ha rappresentato Orvieto e il suo territorio di lunghissima tradizione vitivinicola, mercoledì 5 settembre a Piazza San Pietro in Vaticano, all'udienza generale di Papa ...

Papa Francesco riceve la MotoGP alla vigilia di Misano : Mercoledì mattina all’interno della Città del Vaticano, presso l’Auletta dell’Aula Paolo VI, Papa Francesco ha ricevuto in Udienza Privata una delegazione della MotoGP, un evento organizzato con il fondamentale apporto del CONI e della Federazione Motociclistica Italiana. Per la prima volta, la MotoGP è stata ospite del Pontefice. Erano presenti il Presidente del CONI, Giovanni […] L'articolo Papa Francesco riceve la MotoGP alla vigilia ...

Papa Francesco manda dei gelati ai migranti della Diciotti ancora a Rocca di Papa : Città del Vaticano - Il Papa ha mandato il suo braccio destro per la carità, il cardinale Corrado Kraiewski, al Centro Mondo Migliore di Rocca di Papa dove sono ancora ospitate alcune decine di migranti della nave Diciotti. L'elemosiniere ha portato con sè la benedizione Papale e tanti gelati che ha mangiato con loro ...

MotoGP - Petrucci - Iannone - Marquez - Pedrosa e Miller parlano dell'incontro con Papa Francesco : È stato incredibile, ha detto cose speciali per noi, sulla passione ed essere un Campione nella vita prima che nello sport. Non lo dimenticherò mai, incontrare il Papa non è qualcosa che succede ogni ...

Ho sognato Papa Francesco. E mi sono svegliato piangendo : Dalla diagnosi della mia malattia, lo scorso 20 febbraio, tutta la mia vita è cambiata. Improvvisamente ho dovuto dare priorità di pensiero e azione a me stesso, sono stato obbligato a utilizzare la mia scienza e la mia competenza non per indirizzare al meglio qualcun altro, ma per salvare la mia stessa vita. Da tempo la mia laurea in Medicina la utilizzo più che per fare carriera, per difendermi dalle distorsioni in cui oggi si trova a languire ...

Il Papa ha voluto mandare i suoi saluti ai migranti ospitati nel centro Auxilium di Rocca di Papa. Lo ha fatto attraverso il suo elemosiniere, Konrad Krajewski, che si è fermato a pranzo nella sede della cooperativa e ha portato a tutti gli ospiti dei gelati, un dono del Papa. "È la benedizione del Santo Padre per loro", ha detto il cardinale al Sir spiegando il motivo della visita.