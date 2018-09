Pallavolo femminile | l' Italia a Bergamo Sfide contro l' Olanda verso il Mondiale

Pallavolo – Torneo di Montreux : l’Italia femminile facile contro la Svizzera : Torneo di Montreux: tutto facile per le azzurre, 3-0 alla Svizzera Nel Torneo di Montreux nessun problema per la nazionale italiana femminile, oggi vincitrice contro la Svizzera 3-0 (25-15, 25-18, 25-22). Troppo netto il divario tra le due formazioni, le ragazze di Mazzanti hanno dominato sin dalle prime azioni, chiudendo velocemente il discorso. Grazie al successo l’Italia si è portato a un passo dalle semifinali, per avere la ...

Pallavolo – Europeo Under 19 : la nazionale italiana femminile supera la Polonia con un netto 3-0 : Dopo la vittoria ottenuta all’esordio contro la Bielorussia, le azzurre ottengono l’intera posta in palio anche contro la Polonia A Durres (Albania) le azzurrine di Massimo Bellano sono riuscite ad ottenere il secondo successo di fila nell’Europeo Under 19 femminile. La nazionale tricolore, infatti, dopo la vittoria conquistata ieri contro la Bielorussia, è riuscita a ripetersi anche nel secondo match, superando la ...

Pallavolo – Nazionale Seniores Femminile : da giovedì le azzurre in campo nella Gloria Cup : L’Italia Femminile senior impegnata nella Gloria Cup Dal 23 al 25 agosto le azzurre di Davide Mazzanti saranno impegnate nella Gloria Cup 2018, torneo che si disputerà a Belek in Turchia. Nel corso della tre giorni di gare, la Nazionale italiana Femminile affronterà Azerbaijan, Russia e la formazione padrone di casa. Nelle scorse settimane, durante la Rabobank Cup, l’Italia ha già incontrato sia la Russia (1 v e 1s) che la Turchia (2 ...

Pallavolo – Nazionale italiana femminile : per Elena Pietrini niente trasferta in Turchia : Elena Pietrini salta la trasferta in Turchia prevista per la Nazionale femminile di Pallavolo in occasione della Gloria Cup La schiacciatrice azzurra Elena Pietrini non parteciperà alla Gloria Cup. Contrariamente a quanto precedentemente comunicato, infatti, il giovane martello rimarrà in Italia a causa di un risentimento muscolare. Pietrini dunque non prenderà parte alla trasferta in Turchia per proseguire la terapia di ...

Pallavolo – Rabobank Super Series - la Nazionale italiana femminile debutta domani contro la Russia : Per le ragazze di Mazzanti si tratterà del primo test sul campo dopo il lungo periodo di preparazione sostenuto al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti La Nazionale italiana femminile da domani sarà impegnata nella Rabobank Super Series Volleyball, torneo in programma in Olanda che vedrà in campo Russia, Turchia e la Nazionale padrone di casa. L’Italia esordirà a Hoogeveen (ore 16.30) contro la Russia, mentre nella seconda gara di ...

Pallavolo - diramati i calendari di Serie A e Serie A2 femminile : Campionati di Serie A femminile 2018-19: pubblicati i calendari di Serie A1 e Serie A2 Sono stati diramati, oggi giovedì 2 agosto, i calendari dei Campionati di Serie A femminile per la stagione 2018-19: di seguito è possibile consultarli e scaricarli, in diversi formati. Serie A1 1^ Giornata Andata 28 ottobre 2018 – Ritorno 6 gennaio 2019 Igor Gorgonzola Novara – Banca Valsabbina Millenium Brescia Imoco Volley Conegliano ...

Pallavolo - Nazionale femminile : weekend di lavoro a Roma - lunedì si parte per l’Olanda : La Nazionale femminile di Pallavolo si allena in vista del torneo Rabobank Super Series Volleyball Dopo alcuni giorni di riposo la Nazionale seniores femminile nella tarda serata di domani si radunerà nuovamente al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, per svolgere delle sedute d’allenamento sabato e domenica. lunedì mattina è in programma la partenza per l’Olanda, dove l’Italia sarà impegnata nel torneo Rabobank Super ...

Pallavolo - si avvicinano i Mondiali per la Nazionale maschile e quella femminile : le sensazioni degli azzurri : Si avvicinano gli appuntamenti clou della stagione 2018, la Nazionale maschile e quella femminile pronte per i rispettivi Campionati Mondiali Monica De Gennaro, libero titolare della formazione femminile, è da poco rientrata dal viaggio di nozze, necessariamente posticipato per consentirle la partecipazione alla Volleyball Nations League, con il marito Daniele Santarelli, suo allenatore all’Imoco Volley Conegliano e da poco divenuto ...

Pallavolo – Campionati di Serie A Femminile 2018-19 : giovedì 2 agosto saranno pubblicati i calendari : giovedì 2 agosto saranno resi pubblici i calendari di Serie A del campionato Femminile di Pallavolo saranno pubblicati giovedì 2 agosto i calendari dei Campionati di Serie A1 e Serie A2 Femminile 2018-19. Il calendario di Serie A1 si svilupperà su 26 giornate: l’inizio della Regular Season è previsto per il weekend del 27-28 ottobre, mentre il termine è fissato a fine marzo. Per quanto riguarda la Serie A2, saranno diramati i ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : il roster del Club Italia Crai 2018-2019 : Il Club Crai femminile comunica le giocatrici pronte a disputare la stagione 2018-2019 Il Club Italia Crai femminile è pronto a fare il suo ritorno in Serie A1: dopo l’esperienza delle due stagioni 2015-2016 e 2016-2017, il team della Federazione Italiana Pallavolo, che riunisce i migliori giovani talenti del volley nazionale, calcherà nuovamente i campi della massima categoria nazionale nell’annata 2018-2019. Il Club Italia Crai è ...

Pallavolo – L’Italia femminile ancora al lavoro al Giulio Onesti : Nazionale femminile: le azzurre al lavoro al Giulio Onesti Prosegue il periodo di preparazione della nazionale seniores femminile al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti. Diciotto le atlete convocate dal ct Davide Mazzanti: Lucia Bosetti, Carlotta Cambi, Cristina Chirichella, Anna Danesi, Monica De Gennaro, Paola Egonu, Sarah Fahr, Anastasia Guerra, Marina Lubian, Ofelia Malinov, Laura Melandri, Camilla Mingardi, Sylvia Nwakalor, ...

Pallavolo – Italia femminile : la Nazionale in raduno a Roma da lunedì : Nazionale femminile: da lunedì le azzurre si radunano a Roma Da lunedì 9 luglio la Nazionale seniores femminile si radunerà a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, per un collegiale che terminerà il 20 luglio. Sedici le atlete convocate dal Commissario Tecnico Davide Mazzanti: Lucia Bosetti (dal 10 luglio), Carlotta Cambi, Cristina Chirichella (dall’11 luglio), Anna Danesi, Monica De Gennaro, Paola Egonu, Sarah ...