Osservatorio SANA 2018 | tutti i dati sulle abitudini d’acquisto di prodotti bio

meteoweb.eu

: RT @sabrybergamini: #Bio, Osservatorio #SANA2018: otto #consumatori su dieci comprano biologico - HelpConsumatori : RT @sabrybergamini: #Bio, Osservatorio #SANA2018: otto #consumatori su dieci comprano biologico - sabrybergamini : #Bio, Osservatorio #SANA2018: otto #consumatori su dieci comprano biologico - fragiardina : RT @sanafiera: Ha inizio la presentazione dell'OSSERVATORIO SANA 2018 'Tutti i numeri del bio: i driver del consumatore e le novità del can… -

(Di venerdì 7 settembre 2018) Presentati oggi i risultati della ricerca sull’agroalimentare biologico italiano, promossa da BolognaFiere con il patrocinio di FederBio e AssoBio e curata da Nomisma. 8 consumatori su 10 hanno acquistato bio nell’ultimo anno e il 42% è “frequent user”. Tra le categorie più apprezzate spiccano frutta e verdura. Anche la produzione agricola è in crescita: secondo iSINAB, le superfici coltivate in Italia hanno superato l’1,9 milioni di ettari, con una crescita del 6,3% rispetto al 2016. “i numeri del Bio italiano: i driver del consumatore e le novità del canale specializzato”: questo il titolo dell’, l’approfondimento sui temi di maggiore attualità per il comparto, presentato in Fiera a Bologna in occasione della giornata inaugurale di– 30° Salone internazionale del biologico e del naturale. Nomisma ha realizzato l’indagine – promossa da ...