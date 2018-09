Orgasmo | 5 modi per raggiungerlo senza fare sesso

dilei

(Di venerdì 7 settembre 2018) L’rappresenta la sensazione più intensa che un essere umano può provare. Molte donne hanno la convinzione che per raggiungere quello stato di massima eccitazione sia necessario ricorrere ad attività sessuali, che si tratti di rapporti intimi con qualcuno o di masturbazione. In realtà, esistono diversiper arrivare al culmine del godimento che non sono collegati al. Il termine “Autonomous sensory meridian response” (ASMR) – in italiano risposta autonoma del meridiano sensoriale – vi dice qualcosa? Indica quella sensazione di formicolii e brividi sulla testa, sulle braccia, sulla spina dorsale e, in alcuni casi, su tutto il corpo scatenati dal sussurro. Il rumore delle pagine sfogliate, quello di un particolare strumento musicale o la lettura di un racconto possono trasportarvi in un’altra dimensione e farvi sentire pacifiche e ...