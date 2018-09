On-air la nuova campagna di comunicazione della Nuova 500X

British airways annuncia una nuova tratta che collegherà Roma all’aereoporto di London City : Trascorsa l’estate più trafficata di sempre all’aeroporto di London City, la compagnia inglese vuole festeggiare informando i viaggiatori che questo inverno arricchirà la sua offerta con più velivoli, più tratte e più voli. All’aereoprto di London City, a partire dall’11 novembre, British Airways opererà per tutto l’anno una nuova tratta che collegherà Roma a Londra, con una tariffa a partire da 60 Euro per tratta, incluso il ...

airAsia - niente joint-venture con Cina per nuova low cost a Zhengzhou : Teleborsa, - Stop di Pechino ad AirAsia per formazione joint-venture con la società finanziaria governativa cinese Everbright Group che avrebbe avuto il compito di creare una compagnia aerea low-cost ...

The Affair - nuova stagione al via su Sky Atlantic : Arriva su Sky Atlantic la quarta stagione della serie di successo “The Affair”: ecco data di messa in onda, anticipazioni e cast Tutto pronto per il ritorno di “The Affair – Una relazione pericolosa“, la serie televisiva americana ideata da Sarah Treem e Hagai Levi per la rete televisiva Showtime giunta alla sua quarta stagione. Ecco tutte le anticipazioni su trama, cast e nuovi episodi. The Affair 4: quando ...

Ryanair - nuova stretta : il trolley dal 1° novembre si paga sempre - anche in stiva : Ancora una stretta di Ryanair sulla politica dei bagagli a mano: dal 1° novembre per il piccolo trolley si pagherà sempre, anche per imbarcarlo in stiva. Al momento, invece, in base alle...

Glass Hair - la nuova tendenza capelli autunno delle star : da Dua Lipa a Kim Kardashian - Ultime Notizie Flash : Il Glass Hair è la nuova tendenza capelli del prossimo autunno, che già ha conquistato moltissime star in tutto il mondo e che sta impazzendo sui social

Ryanair annuncia la nuova policy bagagli : Teleborsa, - E' ufficiale. Ryanair ha annunciato il suo piano per ridurre il costo del bagaglio registrato introducendo una più economica franchigia da 10 kg al costo di 8 euro , attualmente la ...

Ryanair si appresta a ufficializzare nuova policy su bagaglio a mano : Da oltre 24 ore si susseguono notizie ufficiose sulla policy dei bagagli che Ryanair si accinge a introdurre, sembra con effetto dal primo novembre 2018. Le nuove regole dovrebbero riguardare ...

Ryanair lancia nuova rotta da Bologna a Londra Luton : Teleborsa, - Ryanair ha annunciato oggi una nuova rotta da Bologna a Londra Luton , che sarà operativa con un servizio giornaliero come parte della programmazione invernale 2018/2019. Visitatori e ...

Per Kevin Spacey una nuova accusa di violenza sessuale - dopo il flop di Billionaire Boys Club : La vita e la carriera di Kevin Spacey ormai sembrano definitivamente in declino. Non bastava il ridicolo incasso del suo ultimo film, Billionaire Boys Club, che nella prima giornata di programmazione al cinema ha guadagnato solo 126 dollari - chiudendo a 450 dollari nel weekend. Dagli uffici del procuratore distrettuale di Los Angeles è spuntata una seconda notifica contro la star (dopo la prima ottenuta lo scorso aprile per un caso di un uomo ...

Spettacolari nuove immagini per Resident Evil 2 mostrano la nuova Claire Redfield : In occasione della Gamescom 2018 Capcom ha pubblicato una serie di immagini che ritraggono la "nuova" Claire Redfield nel remake di Resident Evil 2. Insieme agli screenshot viene sostanzialmente presentata la storia di Claire che, chi ha giocato all'originale sulla prima PlayStation ricorderà, è a Racoon City per trovare il fratello scomparso, Leon. Dalle immagini si vede il nuovo look dell'eroina e non possiamo non notare la bellezza del ...