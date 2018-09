Oltre 200 espositori per Bassa Romagna in Fiera

Bassa Romagna. Oltre 200 espositori in Fiera. Dedicata ad agricoltura - artigianato - industria e commercio. : Ricco il programma delle iniziative che accompagneranno i nove giorni dell'evento con incontri, dibattiti, spettacoli, concerti e tanto altro. La prima giornata della biennale, sabato 8 settembre , ...

Bassa Romagna in Fiera : Oltre 200 espositori e area espositiva di 15mila metri per la 27a edizione : Ricco il programma delle iniziative che accompagneranno i nove giorni dell'evento con incontri, dibattiti, spettacoli, concerti e tanto altro. SABATO 8 SETTEMBRE La prima giornata della biennale, ...

A Mantova Oltre 200 ospiti da tutto il mondo : nel pieno del suo svolgimento, e terminerà domenica 9 settembre, il Festivaletteratura di Mantova. Circa duecento ospiti, italiani e stranieri, animano in questi giorni piazze e edifici storici della ...

Vaccini - a Padova e Bologna Oltre 200 bimbi 'no vax' esclusi dall'asilo : Sono una settantina i bambini non vaccinati che ieri non si sono presentati al primo suono della campanella negli asili nido e nelle scuole materne di Padova. Solo nelle strutture comunali, le assenze ...

Artigianato Fvg - perse Oltre 3mila imprese e quasi 6mila addetti dal 2006 : Nell'ultimo decennio l'Artigianato regionale ha registrato una forte riduzione della propria base produttiva. Il numero di imprese artigiane in Friuli Venezia Giulia è infatti diminuito di oltre 3.000 ...

Roma - crollo San Giuseppe dei Falegnami : interventi per recuperare le tele/ Ultime notizie - Oltre 200 dipinti : Roma, crollo San Giuseppe dei Falegnami: interventi per recuperare le tele. Ultime notizie, oltre 200 dipinti presenti all'interno della chiesa sita in Roma, zona Foro Romano(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 11:18:00 GMT)

Farmaci : Oltre 200 per bambini approvati in Europa in 10 anni : Tra il 2007 e il 2017 sono stati autorizzati più di 200 medicinali per bambini in Europa, pari al 25% di tutti i nuovi Farmaci che hanno ricevuto l’ok per la commercializzazione nel vecchio continente in 10 anni. A tracciare il bilancio è l’European Medicines Agency (Ema). I bambini reagiscono in modo diverso ai Farmaci rispetto agli adulti, motivo per cui è importante che i medicinali vengano adeguatamente studiati per i pazienti ...

Modena - dal 14 al 16 settembre - torna il Festivalfilosofia - 200 eventi Oltre 50 lezioni : La 18°edizione del festival prevede oltre 50 lezioni magistrali, mostre, spettacoli, letture, giochi per bambini e cene filosofiche. Il festival è promosso dal 'Consorzio per il Festivalfilosofia', ...

Monsoni : nel 2018 Oltre 1.200 morti nel subcontinente indiano : I Monsoni hanno provocato oltre 1.200 vittime quest’anno nel subcontinente indiano: sono i dati ufficiali raccolti da France Presse. L’India è il Paese più colpito con 1000 decessi: le inondazioni hanno devastato il Kerala, nel sudest del Paese, dove ci sono centinaia di migliaia di sfollati. In Nepal sono morte 87 persone, secondo i dati del governo, tra i quali una donna e otto bambini travolti da una frana. In Sri Lanka le piogge ...

Terremoto Iran - violenta scossa di magnitudo 6 : 2 morti e Oltre 200 feriti : Una violenta scossa di Terremoto di magnitudo 6 si è verificata in Iran, a 31 chilometri da Javanroud, nella provincia occidentale di Kermanshah. L'ipocentro è stato localizzato a 10 km di profondità. Secondo i media locali ci sono almeno due vittime mentre centinaia di persone sarebbero rimaste ferite.Continua a leggere

Oltre 200 coristi in piazza per non dimenticare il dramma del '15-'18 : Si chiama 'Guerra di Pace 2018, in memoriam' il concerto-evento, ideato e curato dall'Anbima Fvg , Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome, con il sostegno della Regione. Un progetto ...

Blitz dei Carabinieri a Pianella : giovane arrestato con Oltre 200 gr. di sostanze stupefacenti : Chieti - Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Pianella hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, E.P., 30enne originario di San Severo ma domiciliato in Pianella, già segnalato per analoghi reati. I militari, a seguito di un’accurata attività info-investigativa, sono venuti a conoscenza che il giovane, domiciliato a casa di un suo parente - tra ...

Terremoto - nuova scossa in Molise : gente in strada - Oltre 200 eventi da metà agosto : Una nuova scossa di Terremoto è stata avvertita in Molise, precisamente a Montecilfone, Campobasso,, epicento del sisma. LEGGI ANCHE Molise, nuova scossa nella notte: sono già 190 dal 14 agosto LEGGI ...

Juventus - contro il Chievo una panchina da Oltre 200 milioni di euro : panchina DA oltre 200 milioni- Primo successo in campionato per la Juventus nonostante la tanta sofferenza. Un 3-2 che carica di autostima i bianconeri in vista del prossimo impegno contro la Lazio. Come riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, in occasione del match di sabato contro i veneti, la Juve ha tenuto in panchina […] L'articolo Juventus, contro il Chievo una panchina da oltre 200 milioni di ...