“Oddio no!” Entra in casa e trova i genitori morti E il sospetto è davvero terribile

(Di venerdì 7 settembre 2018) Non avevano dato avvisaglie. La loro vita scorreva normale con gli inciampi tipici di ogni famiglia italiana. Invece dietro quella calma apparente si nascondeva un fuoco che bruciava. Così hanno deciso di farla finita, insieme, nella lorodi Pianezze nel vicentino. Protagonisti della macabra storia un uomo di 58 anni avrebbe ucciso la moglie di 56, per poi togliersi la vita:mbi sono statiti impiccati. A dare l’allarme è stato il figlio della coppia, che tornando anella villetta in via Moscardina ha rinvenuto i cadaveri dei. Alla base delgesto, secondo le prime ipotesi, ci sarebbe un accordo, un tragico patto suicida: i carabinieri di Bassano del Grappa stanno indagando per ricostruire la vicenda e i motivi che hanno portato alla morte della coppia. Il pm di turno, nelle prossime ore, richiederà probabilmente l’autopsia sui corpi per saperne di ...