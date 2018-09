Nuovo Honda CR-V | in forma per tornare ' campione' dei suv

Il calciatore giapponese Keisuke Honda è il Nuovo allenatore e direttore generale della nazionale cambogiana : La nazionale di calcio della Cambogia ha ingaggiato il calciatore giapponese Keisuke Honda come suo nuovo allenatore e direttore generale con un contratto part-time della durata di due anni. Honda, che ha giocato in Italia con il Milan fra il 2014 The post Il calciatore giapponese Keisuke Honda è il nuovo allenatore e direttore generale della nazionale cambogiana appeared first on Il Post.

Honda Civic Type R : Nuovo record all'Hungaroring : Il nuovo giro veloce è stato siglato da Jenson Button , ex campione del mondo di Formula 1 ed attuale pilota della Honda NSX nel campionato Super GT. Battuto il record del circuito che resisteva dal ...

Honda Civic diesel : ecco il Nuovo cambio automatico a nove marce : La Honda Civic con il diesel i-DTEC da 1.6 litri è ora disponibile con un'efficiente trasmissione automatica a nove velocità in grado di offrire un'impressionante...

Honda CB 650 F - non la chiamate Hornet - Nuovo stile e contenuti per la Naked : La nuova CB 650 F è la interpretazione più moderna e tecnologicamente avanzata (per un modello di gamma media) che “Mamma Honda” ha sviluppato per i motociclisti del nuovo millennio. Una moto che guarda ai contenuti e alla sicurezza e limita le prestazioni, puntando sul confort, la tenuta di strada, la frenata e a tutto ciò associa una tecnologia di ultima generazione per materiali e design. Moto moderna che bada al sodo. Un design ...