Nuova 38 | parla l' Anas | «Non ci sono ostacoli per terminare i lavori»

Leo Parraguez - il famoso calciatore parla Nuovamente sul caso “Maluma gay” ed ecco la verità : Una settimana fa Leo Parraguez ha rivelato di aver ricevuto una proposta indecente da parte di Maluma. Stando alla ricostruzione del calciatore argentino, il cantante gli avrebbe chiesto delle foto intime e di avere un rapporto. Queste dichiarazioni hanno scatenato il caos e Leo ha chiesto a tutti di non parlarne più, ma non è servito, quindi adesso è passato alle scuse ufficiali. Parraguez non solo si è scusato con Maluma e con i suoi fan, ma ...

Selena Gomez ha parlato di “Flawless” - Nuova canzone contenuta nel prossimo album : A new era is coming The post Selena Gomez ha parlato di “Flawless”, nuova canzone contenuta nel prossimo album appeared first on News Mtv Italia.

Bekaert - Nuova interrogazione di Agea - M5S - in Europarlamento : "In seguito alla risposta data dalla Commissione Europea alla mia interrogazione sulla decisione della multinazionale belga Bekaert di chiudere lo stabilimento di Figline e Incisa Valdarno, stanno ...

GR : Tina Gartmann Albin - PS - Nuova presidente Parlamento retico : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Fabrizio Corona - parla la Nuova fidanzata Zoe Cristofoli : 'Si deve salvare da solo - io...' : Il riappacificamento con Nina Moric aveva fatto sperare molti in un ritorno di fiamma con Fabrizio Corona ma niente film mentali perché ora nel cuore dell'ex re dei paparazzi c'è la giovanissima, 22 ...

Beautiful - parla Steffy : “Ecco cosa penso di Annika Noelle - la Nuova Hope” : Beautiful Steffy, l’attrice Jacqueline Macinnes Wood rivela cosa pensa della nuova collega Annika Noelle Annika Noelle è entrata nelle puntate americane di Beautiful da quasi un anno e presto il suo volto arriverà anche da noi. La nuova Hope si è subito integrata nel cast della celebre soap opera e ha stretto immediatamente un legame […] L'articolo Beautiful, parla Steffy: “Ecco cosa penso di Annika Noelle, la nuova Hope” ...

Nuova battaglia anticasta dei 5 Stelle - pignorare la diaria dei parlamentari : Non c'è solo l'intervento sulle pensioni d'oro ad attendere la ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva. Nonostante il "pasticcio" sul provvedimento firmato da Lega e M5S, che nelle intenzioni aveva l'obiettivo di dare un taglio a quelle superiori ai 4 mila euro netti non giustificate dalla contribuzione previdenziale, i 5 Stelle intendono portare avanti una Nuova battaglia anticasta. Ed hanno pronto un provvedimento per ...

Uomini e Donne/ Eugenio Colombo - "Nuova" vita dopo Zeno : parla l'ex tronista (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Eugenio Colombo parla della "nuova" vita dopo la nascita di Zeno: "Mio padre mi ha dato tanti consigli..."(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 07:05:00 GMT)

Caterina Balivo - 'brava ma...'. Parla Bianca Guaccero - Nuova signora di Detto Fatto : terremoto in Rai : Addio Caterina Balivo , a Detto Fatto cambia tutto. Bianca Guaccero , intervistata dal Giornale , illustra come sarà il nuovo corso del programma pomeridiano di Raidue che ha ereditato dalla bella ...

Il post Decreto dignità e la Nuova frattura tra Europa e America. Di cosa parlare stasera a cena : Un coro brutto, di cui prima o poi si vergogneranno, per scandire, con il solito tàtà l'approvazione del Decreto che cambia apparentemente piccole cose nelle regole sul lavoro ma può creare danni sia ai rinnovi contrattuali sia alle strategie di assunzione. Il dramma degli ustionati e i tempi lung

La Nuova battaglia dei 5 Stelle : abolire l’impignorabilità dello stipendio dei parlamentari : Il Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta di legge per abolire la legge del 1965 che impedisce ai creditori dei deputati e dei senatori di rivalersi sull’indennità e sulla diaria. Per la deputata Spadoni la non pignorabilità degli stipendi parlamentari è "un privilegio inaccettabile che va cancellato".Continua a leggere

Cuba : sì Parlamento a Nuova Costituzione : ANSA, - L'AVANA, 22 LUG - L'Assemblea nazionale del potere popolare, il Parlamento di Cuba, ha approvato il progetto di Costituzione destinato a sostituire quella del 1976, che ha modificato ...

Cuba - Parlamento approva progetto per una Nuova Costituzione : Cuba, Parlamento approva progetto per una nuova Costituzione Cuba, Parlamento approva progetto per una nuova Costituzione Continua a leggere L'articolo Cuba, Parlamento approva progetto per una nuova Costituzione proviene da NewsGo.

DONTNOD parla della Nuova IP Twin Mirror in un primo video diario di sviluppo : Twin Mirror è stato presentato nel corso dell'E3 2018 ed è subito riuscito ad attrarre la curiosità degli addetti ai lavori, trattandosi di una IP nuova di zecca per PS4, PC e Xbox One con un focus sulla narrazione pubblicata da Bandai Namco e sviluppata da DONTNOD, autori dell'apprezzato Life is Strange.Oggi possiamo scoprire di più sul gioco grazie alle parole dello stesso Oskar Guilbert, CEO di DONTNOD, che nel primo video diario di sviluppo ...