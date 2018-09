Non ce la faccio” XFactor 12 | Asia Argento scoppia in lacrime davanti alle telecamere

caffeinamagazine

: E io non solo lo riconosco ma come promesso mesi fa, faccio i complimenti alle parti per aver trovato un accordo ch… - CarloCalenda : E io non solo lo riconosco ma come promesso mesi fa, faccio i complimenti alle parti per aver trovato un accordo ch… - borghi_claudio : Tornato ora da nottatona in commissione. La domanda che mi faccio è: a che serve la dilazione? I lavori della commi… - rtl1025 : Faccio quello che voglio, faccio quello che mi va, quest’estate sono fuori controllo e del testo tanto non ne ho… -

(Di venerdì 7 settembre 2018)è una bella rivelazione in questa dodicesima edizione di X Factor, ma durerà solo sette puntate. L’attrice coinvolta nel presunto scandalo sessuale, come annunciato in conferenza stampa e in diretta da Alessandro Cattelan, sarà presente solo durante le puntate già registrate, mentre ai live verrà sostituita. Il giudice provvisorio però televisivamente funziona. Quando è stata registrata la puntata in onda questa sera su Sky Uno, aveva appena ricevuto la notizia della morte dell’ex Anthony Bourdain, e l’esibizione di una delle aspiranti cantanti la commuove fino.Il giovane talento si chiama Elena Piacentini, canta con l’ukulele “io che amo solo te” e fa crollare le difese dell’chein,«Che botta, caxxo!» dice, ma non è l’unica, anche Mara Maionchi non si trattiene. Le primedella ...