Nike e la nuova campagna Just do it In America sanno ancora mettersi in gioco | in Italia

Nike - la scelta del testimonial contro Trump fa discutere : è Colin Kaepernick il volto della nuova campagna : Per la campagna pubblicitaria creata ad hoc per festeggiare i 30 anni dello slogan #JustDoIt, la Nike ha ingaggiato Colin Kaepernick come volto. Una presa di posizione netta. L’ex quarterback dei 49ers nel 2016 è stato infatti protagonista di un episodio importante: durante il rituale pre-match con l’inno americano in sottofondo, lui decise di inginocchiarsi per protestare contro le violenze della polizia contro gli afroamericani. ...

Maria Sharapova presenta ‘La Cortez’ : la nuova linea di scarpe griffate Nike : Maria Sharapova ha presentato la nuova linea di scarpe ‘La Cortez’ griffate Nike: stile minimal ma alla moda, in pieno stile Masha Alla sua carriera da tennista, Maria Sharapova continua a far viaggiare parallelamente quella legata al mondo della moda. La tennista russa farà uscire, a breve, la nuova linea di scarpe ‘La Cortez’ in collaborazione con Nike. Il 22 agosto sarà il giorno di lancio a Bandier, il 23 agosto ...