huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: 'Nessun pestaggio in carcere e nessun cartone da parte di Bettarini'. Il pm di Milano smentisce - Sarx88 : RT @HuffPostItalia: 'Nessun pestaggio in carcere e nessun cartone da parte di Bettarini'. Il pm di Milano smentisce - HuffPostItalia : 'Nessun pestaggio in carcere e nessun cartone da parte di Bettarini'. Il pm di Milano smentisce - VIP_LXIII : Anzi KO ancora prima che cominciasse il match. Peggio ancora. KO senza che neanche fosse in calendario nessun match… -

(Di venerdì 7 settembre 2018) Alla Procura di Milano e, in particolare, al pm Elio Ramondini che ha condotto le indagini, non risultainordinato dai capi ultrà dell'Inter ai danni dei presunti aggressori di Niccolò. A parlarne era stato, in un'intercettazione agli atti dell'inchiesta sull'aggressione ai suoi danni davanti alla discoteca 'Old Fashion', lo stesso 23enne figlio di Simona Ventura e Stefano.Sempre fonti della Procura smentiscono che il giovane abbia tirato "un", come da lui raccontato a un amico al telefono, in risposta alle provocazioni verbali e fisiche ("un buffetto") provenienti dal giovane albanese che poi è stato arrestato.Anche i rappresentanti della curva nord dell'Inter "smentiscono assolutamente di conoscere Niccolò" e "soprattutto di aver fatto picchiare i suoi aggressori". Lo spiega l'avvocato Mirko ...