Neonata muore dopo il parto | dramma in ospedale 4 indagati per omicidio colposo

Va a comprare dei vestitini alla figlioletta : la Neonata muore improvvisamente nella carrozzina : Gemma Williams, 33enne gallese, ha parlato per la prima volta della tragedia che le ha sconvolto la vita, nel marzo 2013. Da allora vive con un dolore che non l'ha abbandona mai e ha deciso di istituire un gruppo di sostegno per i genitori che hanno vissuto il suo stesso dramma.Continua a leggere