Nella morsa del maltempo

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Giappone Nella morsa del meteo. Se domenica al Foro Italico pioverà - si andrà al PalaLottomatica : Per questo, racconta alla Gazzetta dello Sport il responsabile eventi su Roma Luciano Cecchi, è previsto oggi pomeriggio un consulto tra CONI, FIPAV, comitato organizzatore locale e Aeronautica: se ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Giappone Nella morsa del meteo. Se domenica al Foro Italico pioverà - si andrà al PalaLottomatica : Roma, 9 settembre 2018. Luogo e città della partita di apertura dei Mondiali di Volley 2018 sono definiti da tempo, così come esauriti da mesi sono i biglietti per la partita che opporrà l’Italia al Giappone nel proprio debutto. Tuttavia, Zaytsev e compagni potrebbero doversi trasferire al chiuso per giocare la partita, attualmente programmata per domenica al Foro Italico alle ore 19:30. L’estate romana, infatti ha regalato un mix di ...

Cina - criptovalute Nella morsa del Dragone : Sono notizie del genere che indirettamente confermano l'utilità di una moneta che non risponde a enti centrali o intermediari", sostiene Anatoliy Knyazev di Exante , primo broker al mondo a lanciare ...

Maltempo - Sicilia Nella morsa della pioggia : nubifragio a Gangi - frana sulla Palermo Sciacca [VIDEO] : Forte Maltempo nel Sud Italia, in particolare in Calabria e Sicilia. Oggi pomeriggio una tragedia ha sconvolto il Pollino: il torrente Raganello ha travolto un gruppo di escursionisti, causando 8 morti, 5 dispersi e 23 salvati. Forti piogge anche in Sicilia, in particolare nel Palermitano dove si è verificato un violento nubifragio a Gangi, in provincia di Palermo. L’acqua ha invaso le strade, causando notevoli disagi. Una frana si è verificata ...

Australia orientale Nella morsa della siccità : decine di incendi fuori controllo : La siccità stringe nella sua morsa l’Australia orientale: i mesi di giugno e luglio sono stati più aridi della media, con alcune aree che hanno registrato solo 10 mm di pioggia. Si registrano almeno 80 incendi, di cui 32 fuori controllo: dispiegati oltre 1.200 vigili del fuoco e 42 aerei ed elicotteri anti-incendio. Circa 20 edifici sono stati distrutti e il pilota di un elicottero è morto: il velivolo è precipitato quando il secchio è ...

Usa - California Nella morsa del più grande incendio nella storia dello Stato : due morti e 115mila ettari bruciati : Un vero e proprio inferno di fuoco sta mettendo in ginocchio la California. Dal 27 luglio scorso lo Stato americano non ha tregua e le fiamme non accennano a placarsi. Stanno divorando un’area sempre più estesa, ormai pari a 1.145,26 chilometri quadrati: una superficie maggiore di quella di New York e quasi pari a quella di Los Angeles. E la situazione non accenna a migliorare a causa dei venti forti e delle elevate temperature. ...

Meteo - Europa Nella morsa del caldo : due morti in Spagna - gli incendi devastano il Portogallo [DETTAGLI] : caldo torrido in tutta Europa, con temperature altissime che stanno causando danni e disagi. In Spagna, dove le temperature hanno raggiunto i 44 °C, due uomini hanno perso la vita. In Portogallo è stato registrato il record dei 45 °C. La Spagna è uno dei Paesi maggiormente colpiti dal caldo torrido. Due persone sono morte oggi, un 78enne a Murcia nel sud, e un uomo di mezza età a Barcellona, mentre una terza persona è stata ricoverata per un ...

Europa Nella morsa del caldo record : domani la colonnina di mercurio salirà ancora : Gran parte dell’Europa occidentale è stretta nella morsa del caldo: in Portogallo si è registrata la temperatura record di 45,2°C ad Alvega, a circa 150 km da Lisbona, ed anche nelle altre zone del Paese si superano i 40°C, secondo i servizi meteo locali. Oggi dovrebbe essere una delle giornate più calde dell’estate in Spagna, con 40°C a Madrid, 42°C a Siviglia e 44°C a Badajoz, secondo l’agenzia meteorologica nazionale (due ...

Caldo - Lombardia Nella morsa dell’afa : boom di notti tropicali : Lombardia nella morsa dell’afa, con l’aumento di temperature e umidità anche nelle ore notturne. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti regionale su dati del Servizio meteorologico di Arpa Lombardia. In pianura le massime registrate nella giornata di ieri hanno raggiunto i 34,7 °C di media, con il record di Asola, in provincia di Mantova, dove il termometro ha toccato i 37,1 °C e l’umidità relativa è arrivata all’85%. Proprio gli ...

Italia Nella morsa del caldo - giovedì bollino rosso per 18 città | Elettricità - afa spinge i consumi : Più colpito il Centronord. L'allerta di livello 3 riguarda Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. L'ondata di afa straordinario fa schizzare l'uso dei condizionatori

Italia Nella morsa del caldo - giovedì bollino rosso per 18 città : L'intera penisola è nella morsa del caldo. giovedì 2 agosto saranno 18 le città contrassegnate dal bollino rosso dal ministero della Salute che monitora le ondate di calore. Più colpito il Centronord. ...

Australia : New South Wales Nella morsa della siccità - annunciato pacchetto di emergenza : Lo stato Australiano del New South Wales è stretto nella morsa della siccità: il settore agricolo sta affrontando una delle stagioni più aride mai registrate, con cattivi raccolti, carenze d’acqua e mangime. I mesi di giugno e luglio sono stati più aridi delle previsioni. La premier Gladys Berejiklian ha annunciato oggi un pacchetto di aiuti di emergenza di 500 milioni di dollari (325 milioni di euro), che comprende 190 milioni di dollari ...

MANOVRA - TRIA Nella morsa LEGA-M5S/ Di Maio - “Flat tax e Reddito di Cittadinanza in Legge Bilancio” : Luigi Di Maio, il piano del Ministro M5s: sfida TRIA, "Flat Tax e Reddito Cittadinanza vanno fatti subito, sono emergenze sociali. Tap-Tav, da ridiscutere ma sono opere non correlate"(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 10:00:00 GMT)

F1 - analisi prove libere GP Ungheria 2018 : Sebastian Vettel parte bene - ma è Nella morsa di Red Bull e Mercedes : Non c’è dubbio che il venerdì del Gran Premio di Ungheria 2018 di Formula Uno sia stato uno dei più indecifrabili di questa stagione. In mattinata, infatti, sembrava che Ferrari e Red Bull fossero di un altro pianeta, mentre nel pomeriggio la Mercedes (soprattutto con le sue amate gomme Soft) è tornata prepotentemente, ma non riuscendo a ripetersi con le UltraSoft. La sensazione è che, mai come all’Hungaroring, i primi sei saranno ...