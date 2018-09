Negozi chiusi la domenica La manovra vola | 40 miliardi

Negozi chiusi nelle domeniche sovraniste : In pieno revival, non potendo per ora tornare alla lira e al servizio di leva obbligatorio, la maggioranza ha presentato alla Camera il disegno di legge che proibisce l'apertura domenicale dei Negozi, ...

Negozi chiusi alla domenica : proposta M5s-Lega "solo 8 aperture"/ Battaglia Governo contro le liberalizzazioni : Domeniche con Negozi e centri commerciali chiusi: la proposta Lega-M5s, "solo 8 aperture all'anno". Iter di legge contro il "Salva Italia" di Monti, guerra alle liberalizzazioni

NUMERI/ Boom di disoccupati in arrivo tra complotti - Brexit e Negozi chiusi nei festivi : Si parla molto dei posti di lavoro a rischio con il Decreto dignità. Ma ce ne sono altri in bilico a causa della Brexit e delle modifiche al Decreto Monti, spiega FRANCESCO GIUBILEO(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 06:07:00 GMT)ARTICOLO 18/ Quando si può applicare ai soci lavoratori di una coop, di V. PutrignanoDECRETO DIGNITÀ/ La finta rottamazione del Jobs Act con un vantaggio per tutti, di F. Giubileo

Negozi chiusi nei festivi? Confimprese : se passa proposta del M5S - a rischio 400mila posti di lavoro : Confimprese lancia l'allarme sulle possibili conseguenze della proposta avanzata da Davide Crippa del MoVimento 5 Stelle, che è sottosegretario allo Sviluppo Economico, ministero guidato da Luigi Di Maio. Se la sua proposta diventasse legge, infatti, secondo gli imprenditori ci sarebbero 400mila posti di lavoro in meno e il 10% di fatturato in meno.Mario Resca, presidente di Confimprese, spiega:"Su 52 domeniche i Negozi potranno restare ...

Negozi chiusi nei festivi I Cinque Stelle bruciano 400mila posti di lavoro : Un'emorragia di posti di lavoro che inizia oggi e una prossima ventura. Il progetto di legge sostenuto dal M5s che pone limiti alle aperture domenicali (un massimo di 12 giorni festivi l'anno per ciascuna attività commerciale e un tetto del 25% degli esercizi per ogni categoria commerciale) porterebbe a un drastico taglio di posti di lavoro. Secondo Confimprese, se il provvedimento passasse, il settore commerciale perderebbe il 10 per cento del ...

Negozi chiusi la domenica - «400mila posti di lavoro a rischio». Ma i commercianti si dividono : Allarme dei commercianti contro la proposta di legge del governo per mettere un freno alla liberalizzazione delle aperture nei giorni festivi, decisa nel 2011 nel decreto salva-Italia dal governo...