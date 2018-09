Negozi chiusi la domenica | i pro e i contro

Negozi chiusi la domenica - la proposta della Lega alla Camera : Negozi chiusi la domenica. E' la linea della maggioranza che ha portato in Commissione attività produttive la proposta di legge a prima firma leghista che disciplina gli orari degli esercizi durante i ...

Negozi chiusi la domenica. La manovra vola : 40 miliardi : Obbligo di chiusura domenicale per quasi tutti i Negozi. Marcia indietro sulle liberalizzazioni delle aperture. Uno dei cavalli di battaglia del M5s e della Lega sta per diventare legge. Il partito di Matteo Salvini ha incardinato in commissione Attività produttive della Camera la proposta di Barbara Saltamartini che impone la chiusura domenicale dei Negozi, cancellando la liberalizzazione introdotta dal governo Monti. Insieme a quella del ...

Negozi chiusi nelle domeniche sovraniste : In pieno revival, non potendo per ora tornare alla lira e al servizio di leva obbligatorio, la maggioranza ha presentato alla Camera il disegno di legge che proibisce l'apertura domenicale dei Negozi, ...

Negozi chiusi alla domenica : proposta M5s-Lega "solo 8 aperture"/ Battaglia Governo contro le liberalizzazioni : Domeniche con Negozi e centri commerciali chiusi: la proposta Lega-M5s, 'solo 8 aperture all'anno'. Iter di legge contro il 'Salva Italia' di Monti.

Negozi chiusi la domenica - parte l'iter alla Camera : Dall'Orco, sottosegretario alle Infrastrutture: "Si va verso le chiusure domenicali, con alcune deroghe". Confesercenti: "Bene la proposta"

Negozi chiusi di domenica - arriva la proposta di legge : Roma, 6 set., askanews, - Al via l'iter di legge per disciplinare le aperture domenicali dei Negozi. 'La Lega ha incardinato in Commissione Attività produttive della Camera la proposta di legge, a ...

Negozi chiusi alla domenica : proposta M5s-Lega “solo 8 aperture”/ Battaglia Governo contro le liberalizzazioni : Domeniche con Negozi e centri commerciali chiusi: la proposta Lega-M5s, "solo 8 aperture all'anno". Iter di legge contro il "Salva Italia" di Monti, guerra alle liberalizzazioni(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 18:41:00 GMT)

Negozi chiusi la domenica - la proposta leghista : La maggioranza si muove per rivedere le norme sulle aperture domenicali , limitandole a 8 giornate in tutto l'anno . In Commissione Attività Produttive della Camera è stata presentata una proposta di ...

NUMERI/ Boom di disoccupati in arrivo tra complotti - Brexit e Negozi chiusi nei festivi : Si parla molto dei posti di lavoro a rischio con il Decreto dignità. Ma ce ne sono altri in bilico a causa della Brexit e delle modifiche al Decreto Monti, spiega FRANCESCO GIUBILEO(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 06:07:00 GMT)ARTICOLO 18/ Quando si può applicare ai soci lavoratori di una coop, di V. PutrignanoDECRETO DIGNITÀ/ La finta rottamazione del Jobs Act con un vantaggio per tutti, di F. Giubileo

Aperture domenicali - Di Maio : "Negozi chiusi nei festivi". Federdistribuzione : " A rischio 16mila posti di lavoro" : "Siamo da sempre favorevoli alle Aperture domenicali e festive perché riteniamo siano un vero servizio per i cittadini, che ne avrebbero un danno se si dovesse tornare indietro dopo oltre 6 anni di ...

Negozi chiusi nei festivi? Confimprese : se passa proposta del M5S - a rischio 400mila posti di lavoro : Confimprese lancia l'allarme sulle possibili conseguenze della proposta avanzata da Davide Crippa del MoVimento 5 Stelle, che è sottosegretario allo Sviluppo Economico, ministero guidato da Luigi Di Maio. Se la sua proposta diventasse legge, infatti, secondo gli imprenditori ci sarebbero 400mila posti di lavoro in meno e il 10% di fatturato in meno.Mario Resca, presidente di Confimprese, spiega:"Su 52 domeniche i Negozi potranno restare ...

Negozi chiusi nei festivi - "a rischio 400mila posti" : "Su 52 domeniche i Negozi potranno restare aperti solo 12 festività all'anno. Le aziende saranno costrette a licenziare, l'intero comparto perderà 400mila posti di lavoro e il 10% del fatturato". A ...

Negozi chiusi nei festivi I Cinque Stelle bruciano 400mila posti di lavoro : Un'emorragia di posti di lavoro che inizia oggi e una prossima ventura. Il progetto di legge sostenuto dal M5s che pone limiti alle aperture domenicali (un massimo di 12 giorni festivi l'anno per ciascuna attività commerciale e un tetto del 25% degli esercizi per ogni categoria commerciale) porterebbe a un drastico taglio di posti di lavoro. Secondo Confimprese, se il provvedimento passasse, il settore commerciale perderebbe il 10 per cento del ...

Negozi chiusi la domenica - '400mila posti di lavoro a rischio'. Ma i commercianti si dividono : ' Se la proposta del M5S dovesse diventare legge, le aziende sarebbero costrette a licenziare, sarebbe un grave danno per l'economia ' . LEGGI ANCHE Di Maio contro il Ceta: 'Chi lo difende sarà ...