Nazionale | Donnarumma | Serve pazienza Bonucci | Bella reazione | ma

Nazionale - Donnarumma : 'La conconcorrenza nell'Italia e nel Milan non è un problema' : Donnarumma ringrazia anche Buffon: 'Gigi è il top al mondo, lo ringrazio tanto per tutti i consigli che mi ha dato, anche in allenamento. C'è sempre da imparare ed io cercavo sempre di rubargli ...

Nazionale - Donnarumma : “Concorrenza? Ben venga” : Il dopo-Buffon è iniziato da un po’ e, almeno per il momento, Donnarumma, Sirigu e Perin, lottano per essere il nuovo estremo difensore azzurro. Il più giovane è il portiere del Milan e potrebbe toccare a lui essere l’erede dell’ex capitano. “Spero di essere io il numero 1; siamo tutti ottimi portieri, ci alleniamo al massimo, poi spetta al mister scegliere, noi dobbiamo dare tutto in allenamento” – ha ...

Nazionale - Donnarumma sgomita per essere l’erede di Buffon : “tocca a Mancini scegliere tra me” : Il portiere della Nazionale e del Milan ha sottolineato come toccherà a Mancini scegliere l’erede di Buffon La Nazionale si prepara al match con la Polonia di venerdì, che vale l’esordio in Uefa Nations League per gli azzurri di Mancini. In porta al Dall’Ara potrebbe esserci Donnarumma come erede di Buffon, ma toccherà al commissario tecnico scegliere tra il portiere rossonero, Perin e Sirigu. Jennifer ...