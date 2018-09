Nations | Areola salva la Francia in Germania; tutti i risultati della 1^ giornata

Blastingnews

: #GermaniaFrancia 0-0, finale?: clean sheet all'Allianz Arena, ma un secondo tempo denso di emozioni, protagonisti i… - Sport_Mediaset : #GermaniaFrancia 0-0, finale?: clean sheet all'Allianz Arena, ma un secondo tempo denso di emozioni, protagonisti i… - football_fr : La stat folle d’Areola - sports_fr : La stat folle d’Areola -

(Di venerdì 7 settembre 2018) La prima gara di cartelloneonataLeague era una sorta di passaggio delle consegne, tra gli ex campioni del mondo del 2014 e gli attuali detentori del titolo conquistato meno di due mesi fa in Russia.sicuramente più talentuosa e con una cifra tecnica superiore rispetto ad unache avrebbe dovuto compensare il gap con il celebre 'teutonico impegno'. Lo 0-0 finale VIDEO è frutto di un primo tempo scialbo ed una ripresa non esaltante, ma se c'è una squadra che meritava la posta piena è stata sicuramente la. Il protagonista assoluto è uno dei giocatori che lo scorso luglio si è laureato campione mondiale senza essere mai sceso in campo, il portiere Alphonseche nella ripresa hato letteralmente la rete francese con tre interventi strepitosi. Un chiaro avvertimento al CT Didier Deschamps a considerarlo maggiormente per il futuro ...