Napoli - Albiol : “difficile per Ronaldo fare 40 gol” : “Sarà difficile che Cristiano Ronaldo faccia 40 gol in serie A. Il calcio italiano è diverso da quello che si gioca in Spagna”: lo afferma il difensore del Napoli e della Spagna Raul Albiol che sottolinea come l’arrivo di CR7 ”il calcio ne ha guadagnato e ora c’è molto più interesse per la competizione”. Albiol si è poi detto soddisfatto per la convocazione in nazionale dopo una assenza di tre anni: ...

Albiol - il no al Villarreal e la decisione di restare a Napoli : Raul Albiol , difensore del Napoli , fresco di nuova convocazione con la Spagna, in estate è stato a un passo dal Villarreal . Come scrive la Gazzetta dello Sport , il giocatore era vicino a un ritorno in Spagna, ma poi, con la moglie, ha deciso di rimanere a Napoli, che ormai considera casa sua.

Napoli - Albiol : “andar via dal Real non fu facile - ora sono a casa” : “Ricordo ancora la mia prima settimana a Napoli: non fu affatto facile cambiare dopo Madrid, ma sin da subito sentii il grande affetto dei tifosi, della gente di Napoli e dei miei compagni che mi fecero sentire a mio agio. Ora sono qui da 6 anni e mi trovo esattamente come a casa. Siamo tutti tifosi del Napoli e speriamo di fare una grande stagione anche il prossimo anno”. Così il difensore del Napoli Raul Albiol in ...

Napoli - Albiol : "Ancelotti un vincente. Fabian Ruiz? E' un grande talento" : Il difensore spagnolo ha presentato la stagione che sarà ai microfoni di Radio Kiss Kiss, concentrandosi in particolare sull'elogio dei volti nuovi: ''Aspettiamo il ritorno di Meret''

Napoli - Albiol : “Ancelotti è un vincente” : “Ancelotti è un allenatore vincente. Ci sta trasferendo la sua mentalità e le sue idee”. Così Raul Albiol, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, parla del nuovo tecnico azzurro dopo i primi 4 giorni di ritiro a Dimaro-Folgarida. “Stiamo lavorando con uno dei piu’ grandi tecnici del mondo e questa per noi e’ una grande opportunita’. Dobbiamo seguire le sue indicazioni ed assimilare il suo modo di fare ...

