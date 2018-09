Mutismo selettivo | quando il silenzio non è una scelta

vanityfair

(Di venerdì 7 settembre 2018) Poche paroleMaestra, posso...Interlocutori selezionatiIl salutoTimidezzaAlcuni bambini sono molto esuberanti, altri molto introversi: è normale, questo dipende spesso dal carattere e dall’indole. Ma un campanello d’allarme dovrebbe suonareun bambino, che a casa è piuttosto loquace, a scuola non proferisce parola. Potrebbe soffrire, infatti, di, «un disturbo caratterizzato da una forte ansia che blocca la parola in alcuni ambienti, situazioni e con alcuni interlocutori. Chi ne soffre vorrebbe parlare, ma non ci riesce». A spiegarlo è Emanuela Iacchia, psicoterapeuta che si occupa da molti anni di questo disturbo, membro dell’Aimuse, l’associazione dedicata alcon referenti in tutte le regioni. LEGGI ANCHE8 segnali che l'ansia si sta impossessando di te Ilè particolarmente frequente fra le mura scolastiche perché qui i bambini ...