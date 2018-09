Musica italiana | giornata ricca di grandi novità e grandi ritorni

“Ciao Maestro”. Musica italiana in lutto - la notizia della morte diffusa poco fa : La notizia ha gettato nel lutto tutto il mondo della Musica classica. Nella notte è scomparso a Padova uno degli ultimi grandi maestri italiani: Claudio Sciomone fondatore e direttore dei Solisti Veneti dal 1959. Avrebbe compiuto 84 anni il 23 dicembre: il decesso a causa di problemi respiratori, successive ad una rovinosa caduta di poiche settimane fa che gli aveva procurato la frattura di alcune costole.L’ultimo concerto dei Solisti Veneti si ...

Come Napoli è tornata al centro della scena Musicale italiana : Allo stesso modo Luchè, ex componente dello storico duo Co'sang, ha accantonato la cronaca del mondo criminale per aprirsi a un immaginario più ampio, tanto che vicino alle strade di Napoli si ...

Un premio per Gianna Nannini - icona rock della Musica italiana : tutti i dettagli : Arriva un premio per Gianna Nannini, star del rock all'italiana. L'artista senese sarà presto insignita del prestigioso riconoscimento, con una cerimonia di premiazione già annunciata con tutti i dettagli. Gianna Nannini riceverà il premio Lunezia il 2 settembre, con una cerimonia che si terrà a La Spezia in Piazza Mentana a partire dalle 21,30. L'ingresso è gratuito. Arriva quindi un nuovo riconoscimento per Gianna Nannini, che ha appena ...

Lutto nella Musica d'autore italiana : è morto Claudio Lolli Ho visto anche degli zingari felici - Video : Addio a Claudio Lolli , fra i grandi protagonisti della musica d'autore italiana: dopo una lunga malattia, s'è spento all'età di 68 anni. Cantautore, poeta e scrittore di Bologna, nell'arco di una ...

'La Musica è cambiata. La canzone italiana dal '68 in poi' - il nuovo libro di Luca Pollini - : Ho letto recentemente questo libro di Luca Pollini , giornalista, saggista e autore milanese. Un viaggio nella storia del costume e della politica italiana raccontata attraverso la musica, le sue espressioni, le sue trasformazioni. Una analisi interessante e ricca di spunti di riflessione, con lo stile leggero, piacevole e mai banale, ...

Si accende l'estate a Sant'Antioco con la grande Musica italiana per la seconda edizione dell'Arena Fenicia Festival. : I biglietti per gli spettacoli sono acquistabili su Ticketone e Mail box Sardegna. Per agevolare l'ingresso anche ai disabili è stato allestito un accesso dedicato. «Anche quest'anno il cartellone ...

Musica per i Borghi - presenze record per celebrare i grandi della Musica italiana : Molto apprezzati anche gli spettacoli nelle suggestive location dei Borghi , Spina, Castello delle Forme, Villanova e Castiglione della Valle, . "Il festival " ha precisato Pescatori " è nato per ...

POOH 50 - L'ULTIMA NOTTE INSIEME/ La reunion (in replica) di cinque stelle della Musica italiana : 5 punte per un'unica stella, 5 stelle per un solo universo: è l'universo dei POOH, che hanno letteralmente creato un cosmo. Attorno – se possibile – vi orbitano più di 100mila satelliti.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 07:07:00 GMT)

LETTURE/ Giovanni Pennacchio - un secolo di Musica italiana vista dal mezzanino : Chi è o chi è stato Giovanni Pennacchio? Pochissimi storici della musica saprebbero rispondere a questa domanda, ma un libro appena uscita ci racconta la sua storia. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 06:11:00 GMT)LETTURE/ Da Bach a Salieri e Bob Dylan, perché la musica è un viaggio nei sensi?I GIARDINI DELLE DELIZIE/ Dal folk giapponese al Fado portoghese

Musica : a Taormina unica data italiana per Brian Wilson : Palermo, 26 lug. (AdnKronos) - Quella dell’11 agosto a Taormina (Messina) sarà l’unica occasione in Italia per ascoltare dal vivo, a 52 anni dalla pubblicazione, 'Pet Sounds' album capolavoro di Brian Wilson che ha profondamente influenzato la storia del rock internazionale. La scelta dell’unica loc

Il lato intimo delle principesse della Musica italiana : Molto più di un semplice fashion show. Quello di Tezenis con la passerella nel quartier generale del brand, nei pressi di Verona, per la presentazione delle novità della prossima stagione, è ormai un appuntamento consolidato, un vero e proprio spettacolo a base di musica, effetti speciali e guest internazionali. Uno spettacolo su tutti i fronti e, letteralmente, a 360 gradi. Tanto che l’occhio non sa più davvero dove correre a posarsi per ...

CRISTIANO MALGIOGLIO / La frecciatina a Giusy Ferreri e la critica alla Musica italiana : "Non mi dà emozioni" : Intervistato da Rolling Stone, CRISTIANO MALGIOGLIO ricorda gli esordi di Giusy Ferreri e critica le nuove leve della musica italiana a partire da Sfera Ebbasta.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 09:27:00 GMT)