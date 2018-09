MotoGp | San Marino libere nel segno di Dovizioso Marquez quinto | Rossi 8Â°

MotoGp Misano - Libere 2 : Ducati padrona con Dovizioso e Lorenzo - Rossi 8° : Misano - Ducati sugli scudi anche nella seconda sessione di Libere a Misano. Comanda la classifica sempre Andrea Dovizioso che ha fatto segnare 1'32'198, precedendo di 160 millesimi il compagno di ...

MotoGp – Dovizioso in testa nelle Fp2 - ma il venerdì di prove a Misano non soddisfa Andrea : “sensazioni per nulla buone” : Dovizioso soddisfatto a metà al termine della prima giornata di prove libere sul circuito di San Marino: le parole del forlivese della Ducati Andrea Dovizioso è l’uomo di giornata a Misano: il ducatista ha chiuso in testa alla classifica entrambe le sessioni di prove libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Nonostante i risultati però il campione forlivese non è del tutto soddisfatto del suo venerdì di prove a causa ...

MotoGp - Misano - a Dovizioso libere 2 : Quinto tempo per il campione del mondo Marc Marquez che con la sua Honda ha segnato un ritardo rispetto a Dovizioso di 0''339. Ottavo tempo per la Yamaha di Valentino Rossi, +0''588,.

MotoGp - GP San Marino Misano 2018 : domani le qualifiche. Programma - orari e tv : Sabato 8 settembre si disputeranno le qualifiche del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Misano. Giornata importante sulla riviera romagnola, si lotterà per la conquista della pole position e si definirà la griglia di partenza della gara di domenica. Incombe il rischio pioggia che potrebbe rimescolare le carte in tavola sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli, i piloti sperano naturalmente nella ...

MotoGp – Fp2 di fuoco a Misano : Marc Marquez e Valentino Rossi regalano spettacolo [VIDEO] : Valentino Rossi e Marc Marquez regalano spettacolo nelle Fp2 del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini Nonostante sia Andrea Dovizioso il più veloce del venerdì, col miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione di prove libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, in pista sono stati, così come in conferenza stmapa, Valentino Rossi e Marc Marquez ad attirare tutta l’attenzione del pubblico. Si prospetta un ...

MotoGp - GP San Marino Misano 2018 : Andrea Dovizioso domina le prove libere 2 - doppietta Ducati. Valentino Rossi ottavo : Andrea Dovizioso concede il bis nelle prove libere 2 del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul tracciato di Misano. Il forlivese, dopo aver dominato il primo turno del mattino, si scatena anche nella FP2 abbassando il tempo di mezzo secondo e si piazza davanti a tutti con un perentorio 1:32.198 montando gomma soft all’anteriore e al posteriore. Il pilota della Ducati ha provato diverse soluzioni nel corso della ...

MotoGp – Terminate le Fp2 a San Marino : doppietta Ducati - Marquez e Rossi migliorano : E’ ancora Andrea Dovizioso il più veloce sul circuito di Misano: doppietta Ducati nelle Fp2 del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini Seconda sessione di prove libere importante sulla pista di Misano in vista del sabato di qualifiche del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Valentino Rossi e Marc Marquez si sono dovuti impegnare dopo i risultati del mattino: i due piloti, protagonisti ieri della conferenza stampa, hanno ...

DIRETTA MotoGp/ Streaming video SKY prove libere live : SuperDovi in Fp2 - è doppietta Ducati! (Gp San Marino) : DIRETTA MOTOGP prove libere FP1 e FP2 live GP San Marino 2018 Misano: cronaca e tempi delle due sessioni sul circuito titolato Marco Simoncelli (oggi venerdì 7 settembre).(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 14:52:00 GMT)

MotoGp – Che dolcezza nel paddock di Misano - Valentino Rossi rallenta per salutare i bambini nel passeggino [VIDEO] : Valentino Rossi si ‘scioglie’ davanti al passeggino: il Dottore rallenta per salutare i bimbi nel paddock di Misano Il weekend di gara del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini è iniziato. I piloti della MotoGp sono in pista per la seconda sessione di prove libere, davanti ad un pubblico tutto italiano che spera in un fine settimana con Valentino Rossi protagonista. Il Dottore sicuramente vuole riscattarsi dal periodo ...

MotoGp - GP Misano 2018. Bradley Smith collaudatore Aprilia nel 2019 : L'Aprilia ha approfittato del GP "casalingo" di Misano per fare un importante annuncio. La casa italiana ha reso noto che Bradley Smith entrerà a far parte del Test Team Aprilia per il 2019. Il pilota ...

DIRETTA MotoGp/ Streaming video SKY prove libere live : al via la Fp2! (Gp San Marino) : DIRETTA MOTOGP prove libere FP1 e FP2 live GP San Marino 2018 Misano: cronaca e tempi delle due sessioni sul circuito titolato Marco Simoncelli (oggi venerdì 7 settembre).(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 13:50:00 GMT)

LIVE MotoGp - GP San Marino Misano 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Dovizioso fa da lepre - Valentino Rossi insegue : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del GP di San Marino 2018 della MotoGP. A Misano si torna in pista dopo un primo turno disputato in mattinata abbastanza interlocutorio. Il più veloce della FP1 è stato Andrea Dovizioso che ha spinto la sua Ducati in vetta, ma con Cal Crutchlow e Maverick Vinales ad un solo decimo. Grande sorpresa per i distacchi accumulati da Marc Marquez e Valentino Rossi, rispettivamente ...

LIVE MotoGp - GP San Marino Misano 2018 in DIRETTA : prove libere 2. : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del GP di San Marino 2018 della MotoGP. A Misano si torna in pista dopo un primo turno disputato in mattinata abbastanza interlocutorio. Il più veloce della FP1 è stato Andrea Dovizioso che ha spinto la sua Ducati in vetta, ma con Cal Crutchlow e Maverick Vinales ad un solo decimo. Grande sorpresa per i distacchi accumulati da Marc Marquez e Valentino Rossi, rispettivamente ...

MotoGp - Gp Misano : Tardozzi - Ducati - - 'Pirro lavora con l'elettronica - la GP19 solo nei test di Valencia' [VIDEO] : Il team Manager di Ducati, intervistato da Antonio Boselli di Sky Sport MotoGP, conferma le voci senza entrare troppo nel dettaglio, ma aggiunge anche che la GP19 verrà provata dai piloti solo in ...