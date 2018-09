MotoGp | Marquez favorito per la vittoria a Misano | i bookies non credono nell’exploit di

MotoGp – Altro che pace! Adesso Marquez spara a zero su Rossi : “non è voluto venire dal Papa” : Marc Marquez sembra non voler placare gli animi dopo quanto accaduto oggi in conferenza stampa a San Marino: le parole dello spagnolo della Honda su Valentino Rossi Clima teso a Misano alla vigilia dell’inizio del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Prendendo spunto dalle recenti dichiarazioni di Marc Marquez sulla sua disponibilità a fare immediatamente pace con Valentino Rossi, i giornalisti hanno invitato lo spagnolo a ...

MotoGp – Stretta di mano Marquez-Rossi - Lorenzo bacchetta i colleghi : “Vale come un bambino - ma Marquez…” : Jorge Lorenzo commenta la situazione tra Marc Marquez e Valentino Rossi, tra stoccatine e consigli La Stretta di mano non ricambiata da Valentino Rossi a Marc Marquez non può che essere l’argomento del giorno: nella conferenza stampa piloti del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini l’atmosfera è diventata rovente, seppur tra i sorrisi di tutti. Marc Marquez, spinto un po’ anche dalle domande dalle stampa, scaturite ...

MotoGp - Valentino Rossi in esclusiva a Guido Meda per il GP di Misano : 'Vi spiego il mio rapporto con Marc Marquez' : La gara cancellata a Silverstone? Secondo me non dobbiamo parlare dei nostri interessi. L'asfalto con la pioggia non drenava. Non è normale vedere tutti cadere alla curva 7. È stato giusto non correre.

MotoGp - Rossi non stringe la mano a Marquez Pace Io sto bene così : Il campione del mondo in carica poi si è espresso sulla battaglia in casa Ducati tra Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, suoi rivali principali nelle ultime gare. 'Credo sia dovuta principalmente al ...

MotoGp – Valenti Rossi show in conferenza stampa : “stretta di mano con Marquez? No. Lato professionale ok - ma umanamente…” : Valentino Rossi grande protagonista nella conferenza stampa dei Piloti MotoGP in vista di Misano: si riapre la questione del rapporto con Marquez Dopo il disastro di Silverstone e della gara tristemente cancellata, i piloti MotoGP cercheranno di riscattarsi in Italia, sulla pista di Misano. Grande attesa per ammirare dal vivo Valentino Rossi, una vera e propria leggenda vivente da queste parti (e non solo!). Il pilota Yamaha in conferenza ...

MotoGp Misano - Rossi : «Non c'è nessun problema con Marquez» : Misano - ' Sono molto contento di tornare a Misano, per me è la gara più importante della stagione insieme al Mugello, ma forse questa gara è ancora più speciale perché si corre vicino casa mia. I ...

MotoGp Misano - Valentino Rossi : «Nessun problema con Marquez» : Misano - ' Sono molto contento di tornare a Misano, per me è la gara più importante della stagione insieme al Mugello, ma forse questa gara è ancora più speciale perché si corre vicino casa mia. I ...

MotoGp – Marc Marquez - l’incontro col Papa e la stretta di mano rifiutata da Valentino Rossi : “io gareggio lo stesso” : Le parole di Marc Marquez in conferenza stampa a Misano: lo spagnolo della Honda tra strette di mano rifiutate e obiettivi Il 13° appuntamento della stagione 2018 di MotoGp è iniziato: si sono aperte le danze questo pomeriggio con la conferenza stampa piloti del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Grande attesa per la gara di San Marino, dove i piloti italiani correranno davanti al loro pubblico, che spera in un grande ...

MotoGp – ‘Datevi la mano’ - momento di tensione fra Marquez e Rossi : si infiamma la conferenza stampa [VIDEO] : Mar Marquez porge la mano a Valentino Rossi per far pace nella conferenza stampa di Misano, ma il Dottore… non accetta Si prospetta un weekend di gara di fuoco a Misano: alla vigilia del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini tutti gli appassionati delle due ruote hanno letto l’intervista a Marc Marquez, che andrà trasmessa domenica mattina su Tv8, nella quale lo spagnolo della Honda ha ammesso di voler fare pace con ...

Marquez a Valentino Rossi : “Voglio fare pace”/ MotoGp : “Non ho problemi con lui - ho già provato a scusarmi” : Marquez a Valentino Rossi: “Voglio fare pace”. MotoGp, ultime notizie: “Non ho problemi con lui, ho già provato a scusarmi”. Il pilota della Honda sui fischi dei tifosi avversari...(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 19:25:00 GMT)

MotoGp - Lin Jarvis : 'Gadda sarà parte integrante del progetto - Marquez? Dopo il 2015 non credo possa arrivare in Yamaha' : Lui sarà la chiave di questo gruppo.' Il Managing Director è poi tornato sulle dichiarazioni di Marquez che, a Sky Sport MotoGP, aveva confessato di una sorta di 'divieto' per i Marquez, quindi anche ...

MotoGp - Petrucci - Iannone - Marquez - Pedrosa e Miller parlano dell'incontro con Papa Francesco : È stato incredibile, ha detto cose speciali per noi, sulla passione ed essere un Campione nella vita prima che nello sport. Non lo dimenticherò mai, incontrare il Papa non è qualcosa che succede ogni ...

MotoGp - Marquez : 'Rossi? Vorrei far pace con lui. Ho anche provato a scusarmi' : ROMA - Marc Marquez tende la mano a Valentino Rossi e in una intervista a Sky Sport alla vigilia del gran premio di Misano dice chiaramente che vorrebbe riappacificarsi con il campione marchigiano....

MotoGp Honda - Marquez : «Vorrei fare pace con Rossi» : In un'intervista a Sky Sport lo spagnolo ha detto senza mezzi termini: ' Vorrei far pace con lui. Non ho alcun tipo di problema con Valentino. Quando in Argentina era tutto più tranquillo ho fatto un ...