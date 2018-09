MotoGP - Gp Misano | Tardozzi | Ducati | | ' Pirro lavora con l' elettronica | la GP19 solo

Misano MotoGP - parte bene Dovizioso. Iannone 5°. Moto2 - svetta Bagnaia : di Andrea Dovizioso il primo miglior tempo del GP di San Marino classe MotoGP. Il forlivese della Ducati in 1'32'608 ha preceduto di 1 decimo il britannico della Honda Cal Crutchlow. Terzo parziale ...

MotoGP Misano - Libere 1 : Dovizioso guida il gruppo - 15° Rossi : Misano - Nella prima sessione di Libere a Misano Dovizioso fa subito la voce grossa piazzando il miglior tempo in 1'32'608. In seconda posizione rimane in scia la Honda satellite di Cal Crutchlow, ...

MotoGP – Lavoro di comparazione rimandato per Valentino Rossi a Misano - Meregalli spiega : “c’è stato un problema” : Maio Meregalli, i primi problemi di Valentino Rossi nelle Fp1 a Misano e il progresso della Yamaha La Yamaha arriva sul circuito di Misano motivata e carica, a caccia di un buon risultato che riscatti il loro lungo periodo complicato. Piloti della MotoGp finalmente in pista per la prima sessione di prove libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Le Fp1 sono iniziate però con un problema di troppo per Valentino Rossi che gli ha ...

MotoGP - GP San Marino Misano 2018 : Andrea Dovizioso parte forte nella FP1 su Crutchlow e Vinales - lontani Marquez e Rossi : Messa alle spalle la pioggia del fine settimana di Silverstone, si è tornati finalmente in pista a Misano, per la prima sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino di MotoGP 2018. Sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli il sole l’ha fata da padrone (anche se il meteo non è per niente tranquillizzante per quanto riguarda le giornate di oggi e domani) e ha visto Andrea Dovizioso (Ducati) partire con il piede giusto, toccando ...

MotoGP – Terminate le Fp1 del Gp di San Marino : Dovizioso sorride a Misano - Marquez e Rossi fuori dalla top ten [TEMPI] : La Ducati di Dovizioso davanti a tutti nelle Fp1 del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: Marquez e Rossi fuori dalla top ten E’ terminata la prima sessione di prove libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: dopo la scoppiettante conferenza stampa di ieri pomeriggio i piloti sono finalmente saliti in sella alle loro moto per iniziare a fare sul serio sul circuito di Misano. Il più veloce questa mattina è stato ...

MotoGP Misano 2018 diretta tv in chiaro su Tv8 e su Sky : Riparte il Motomondiale dopo la gara cancellata a Silverstone per via del tracciato impraticabile. In questo weekend si vola a San Marino per il MotoGp Misano 2018. Si tratta della tredicesima corsa della stagione, ritenuta molto importante da tanti piloti. La gara si disputerà nel circuito Misano World Circult intitolato a Marco Simoncelli. In Gran Bretagna, la pista di Silverstone presentava grossi problemi come lo scarso assorbimento ...

LIVE MotoGP - GP San Marino Misano 2018 in DIRETTA : prove libere 1. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prime prove libere del Gran Premio di San Marino 2018, tredicesima tappa del Mondiale di MotoGP. Il circus si sposta sulla pista di Misano dopo il complicato weekend britannico culminato con la cancellazione della gara della domenica a causa dei problemi di drenaggio dell’asfalto, che ha reso impraticabile lo storico tracciato di Silverstone. Marc Marquez si presenta così a Misano da leader ...

MotoGP - Marquez favorito per la vittoria a Misano : i bookies non credono nell’exploit di Valentino Rossi : La vittoria di Marquez vale 2.50 la posta, mentre è molto più alta la quota di Valentino Rossi, assente l’anno scorso per infortunio Un anno fa rimase a casa per la frattura alla gamba rimediata in allenamento, un riposo forzato che cancellò le speranze di rimonta Mondiale di Valentino Rossi. AFP/LaPresse Il Dottore tornerà sul circuito di Misano a partire da venerdì, per le prove libere del Gp di Misano, a caccia di una vittoria che ...

MotoGP - GP San Marino Misano 2018 : orario d’inizio e come vedere in tv le prove libere : Oggi venerdì 7 settembre si disputeranno le prove libere del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si svolgerà sul circuito di Misano. Il tracciato romagnolo uno degli appuntamenti più sentiti dell’intera stagione che richiamerà l’attenzione di migliaia di appassionati pronti ad affollare la pista intitolata a Marco Simoncelli per sostenere i propri beniamini. Si preannuncia una giornata molto importante, le due ...

MotoGP oggi - GP San Marino Misano 2018 : prove libere. Come vederle in tv. Orari e programma : Il weekend del Gran Premio di San Marino 2018 del Motomondiale è pronto a scattare! Si incomincia con le prime due sessioni di prove libere delle tre classi, per iniziare a capire con maggiore precisione quali saranno i reali valori in campo. Dopo la cancellazione delle gare di Silverstone i piloti tornano a sfidarsi a Misano, con Marc Marquez, Francesco Bagnaia, e Marco Bezzecchi alla caccia di punti pesanti in ottica titolo iridato. Il venerdì ...

Comincia il weekend a Misano con speciali su Sky Sport MotoGP HD : Il Motomondiale di nuovo in pista per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, sulla pista di Misano Adriatico, tutto live su Sky Sport MotoGP. Domenica 9 settembre, alle 14, la gara di Mot...

MotoGP - Andrea Dovizioso si racconta in esclusiva per il GP di Misano : 'Noi Ducati andremo forte' : "Talent time" dedicato all'italianità della Ducati con Andrea Dovizioso che si scalda con una domanda di Giovanni Zamagni. Alla richiesta di fare un paragone con la Formula 1, "chi è Vettel e chi ...

MotoGP - Valentino Rossi in esclusiva a Guido Meda per il GP di Misano : 'Vi spiego il mio rapporto con Marc Marquez' : La gara cancellata a Silverstone? Secondo me non dobbiamo parlare dei nostri interessi. L'asfalto con la pioggia non drenava. Non è normale vedere tutti cadere alla curva 7. È stato giusto non correre.