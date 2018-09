MotoGp | Ezpeleta | «Correremo i giorni successivi | se non riusciremo a farlo la domenica»

MotoGp - il rammarico di Ezpeleta : “quanto successo a Silverstone non si ripeterà!” : Carmelo Ezpeleta, Ceo Dorna Sports, ha parlato dell’annullamento della gara di Silverstone a causa della pioggia “È stato un vero peccato non correre a Silverstone ma l’abbiamo vissuta come una esperienza. Ci ha fatto pensare a quello che possiamo fare perché una situazione come questa non si ripeta”. Lo ha detto Carmelo Ezpeleta, Ceo Dorna Sports, a Movistar MotoGp in occasione del Gp a Misano. Il massimo ...