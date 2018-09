MotoGp | Ciabatti risponde per le rime a Stoner | “non lo teniamo in considerazione? Ci

sportfair

(Di venerdì 7 settembre 2018) Il direttore sportivo della Ducati ha commentato le parole di, mettendo alcune cose in chiaro “Sono tornato alla Ducati per lavorare duro, non per essere soltanto un ragazzo da poster per l’azienda”. Parola di Casey, che ha lanciato nei giorni scorsi una dura frecciata alla Casa di Borgo Panigale, accusata di non tenere conto dei suoi consigli nello sviluppo della moto. Foto Alessandro La Rocca/LaPresse Dichiarazioni che non sono passate inosservate agli occhi di Paolo, che ha risposto per leall’australiano ai microfoni di Sky Sport: “oggi ho letto il testo originale dell’intervista in inglese, dice che si sta preparando per proseguire nel suo ruolo di collaudatore. Sembra non essere del tutto contento, ma la GP18 è frutto del lavoro di tante persone e in primis del lavoro dei nostri ingegneri, che hanno sviluppato ...