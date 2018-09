Moto3 | GP San Marino Misano 2018 | Jorge Martin primo nella FP2 | Marco Bezzecchi in scia!

oasport

(Di venerdì 7 settembre 2018)scatenato nel secondo turno di prove libere del GP di San, tappa del Mondialeche si disputa sul tracciato di. Lo spagnolo ha siglato il miglior tempo in 1:42.324, precedendo di 92 millesimi il nostro. Il leader della classifica generale, con 12 punti di vantaggio proprio su, sembra gradire particolarmente il tracciato intitolato aSimoncelli e lo ha ben interpretato in sella alla KTM del team Redox PruestelGP rimanendo in scia all’iberico della Honda. La FP2 della cilindrata più leggera si è disputata sull’asciutto e i piloti sono dunque riusciti a sfruttare al meglio il tempo a disposizione per trovare il giusto set-up sulle proprie moto. In terza posizione Enea Bastianini che ha rimediato a una mattinata molto complicata (terzo a 23 centesimi dal leader), più distaccati tutti gli altri a partire ...