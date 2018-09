Moto2 | GP San Marino Misano 2018 | Marcel Schrotter fa sue le prove libere 2 | ma Bagnaia e

oasport

: Marcel #Schrotter ha fissato il miglior tempo nella FP2 del #SanMarinoGP della #Moto2 davanti a #Bagnaia e #Pasini - OA_Sport : Marcel #Schrotter ha fissato il miglior tempo nella FP2 del #SanMarinoGP della #Moto2 davanti a #Bagnaia e #Pasini - MatteoMarchini5 : Moto2, GP San Marino Misano 2018: Francesco Bagnaia vola nelle prove libere 1. 4° Mattia Pasini… - MotoGPpol : GP San Marino: Francesco Bagnaia na czele FP1 -

(Di venerdì 7 settembre 2018) La pioggia risparmiae anche le secondedel Gran Premio di Sandellasi sono svolte senza intoppi. Sul tracciato romagnolo abbiamo visto i protagonisti migliorare il proprio feeling con la moto, con il miglior crono fissato dal tedesco(Kalex Dynavolt) con il tempo di 1:37.763, migliorando di ben mezzo secondo rispetto alla FP1 (concludendo, però, il turno con una innocua scivolata in curva 4). Alle sue spalle il nostro Francesco “Pecco”(Sky Racing VR46) ad appena 92 millesimi, mentre al terzo posto troviamo il vero e proprio padrone di casa, Mattia Pasini (Kalex Italtrans) a 112. I due italiani sembrano i più in forma per l’occasione, dimostrando di disporre sia di ottima velocità sia di un ottimo passo gara. Quarta e quinta posizione per i due spagnoli del team EG 0,0 VDS Joan Mir e Alex ...