Mostra di Venezia | “At eternity’s gate” vince il Green Drop Award 2018

Mostra del cinema di Venezia - insulti sessisti e volgarità. Il tappeto è rosso di vergogna : ... atto biasimato dalla Biennale che ha tolto all'uomo l'accredito, è solo cronaca della volgarità. La volgarità, intesa non solo come mancanza di signorilità ma come esercizio di grossolanità se non ...

Da Hertz una 'cinema car' per la Mostra di Venezia : ROMA - Alla settantacinquesima Mostra del Cinema, Hertz porta ai clienti di Venezia una sorpresa: la prima Cinema Car al mondo. Le persone in transito per la città veneta potranno vivere l'esperienza del grande schermo on board presso lo spazio Hertz dell'aeroporto Marco Polo. Il personale Hertz sarà a disposizione ...

«Put...a - fai schifo» - giornalista in sala insulta la regista di The Nightingale al termine della proiezione alla Mostra di Venezia : 'Vergogna put...a, fai schifo' . Un urlo che ha spezzato il clima della sala della 75Mostra del Cinema di Venezia al termine della proiezione di The Nightingale . Insulti improvvisi lanciati nei ...

Mostra del Cinema - a Venezia compare un'ospite misteriosa : spacco vertiginoso - nuda sopra e sotto : La sua apparizione sul red carpet del Festival di Venezia non è passata inosservata, resta però il grande mistero su chi fosse l'ospite che ha attraversato la passerella della laguna con uno spacco ...

Lunar City parte da Venezia : oggi alla Mostra del cinema di Venezia la presentazione del docufilm dedicato alle future missioni lunari : l ritorno dell’uomo sulla Luna e la nascita di una colonia umana sul nostro satellite. Sono questi i temi principali del docufilm ‘Lunar City’ di Alessandra Bonavina, che sarà presentato in anteprima giovedì 6 settembre al Lido di Venezia. A sfilare sul red carpet della mostra Internazionale del cinema ci saranno anche gli astronauti italiani Paolo Nespoli e Roberto Vittori. Lunar City – riporta l’Agenzia Spaziale Italiana – ...

Lunar city - così presto abiteremo sulla Luna : gli astronauti Nespoli e Vittori testimonial del docufilm alla Mostra del Cinema di Venezia ... : Dopo gli astronauti americani sul grande schermo - protagonisti del film the First Man sulla conquista della Luna con l'epopea di mezzo secolo fa delle missioni Apollo - ecco alla Mostra del Cinema di ...

Jason Bell in Italia con «Vanity Fair» : l’opening cocktail della Mostra a Venezia : Ha immortalato un esercito di celeb, da Kate Winslet a Kate Middleton, ma lui non si sente un fotografo di star: «Sono un ritrattista, a cui ogni tanto capita di fotografare personaggi famosi, che siano reali o attori». Anche per questo, il grande fotografo britannico Jason Bell – autore, tra l’altro, della nostra cover con le protagoniste del nuovo film di Luca Guadagnino Suspiria – è stato particolarmente felice della mostra che ...

Festival di Venezia 2018 - Natalie Portman scintillante sul red carpet di Vox Lux. Gambe in bella Mostra e trasparenze osé : le pagelle : La settima serata della 75esima mostra d’Arte Cinematografica di Venezia ha una protagonista assoluta e incontestabile. Al Lido per promuovere il film Vox Lux, il premio Oscar Natalie Portman ci tiene a far sapere forte e chiaro che la star della Laguna, per una sera, è lei. E lo fa scintillando sul tappeto rosso in una creazione firmata Gucci, un tripudio di paillettes gold in stile anni Ottanta, che ricorda molto la carta ...

Fabio Rovazzi alla Mostra del Cinema di Venezia fa ciò che vuole con Albano : Fabio Rovazzi, autore, regista e cantante sfila per la prima volta sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, nel corso della sua 75° esima edizione, accompagnato dalla bellissima fidanzata Karina Bezhenar, studentessa ventenne. , autore, regista e cantante sfila per la prima volta sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, nel corso della sua 75° esima edizione, accompagnato dalla bellissima fidanzata Karina Bezhenar, ...

Venezia 75 - anche la Mostra ha i suoi “scult” : Opera senza autore - Acusada e Tramonto : Bene bene. Anzi male. Malissimo. anche Venezia 75 ha i suoi “scult”. All’abbondante giro di boa di un Concorso che non aveva di certo deluso, ecco arrivare una sonora scarica di titoli da bocciatura senza appello. Opera senza autore dell’osannato Florian Henckel von Donnersmarck (Le vite degli altri) con i suoi 188 minuti di tribolante banalità di scrittura e superficialità estetica vince a mani basse il premio “prime tv di Rai1 dopo i pacchi”. ...

'Monrovia - Indiana'. Il Midwest che vota Trump alla Mostra di Venezia : È un piccolo mondo che si autocontiene". Sulla scelta di Monrovia, Wiseman spiega di averla "trovata per caso tramite un amico che aveva parenti di sei generazioni lì. Le location? Mi sono fatto ...

Mostra del cinema di Venezia 2018 - gli uomini più eleganti sul red carpet : La sfida al miglior stile maschile a Venezia è un duello nero vs bianco. Anche total white (Jeff Goldblum in Prada). La bicromia spezzata da un unico guizzo rosso sangue per Suspiria non manca di audacia. Anzi, sul red carpet si osa di raro ma quelle volte parecchio. E la cosa aumenta con l’età: sono i giovani infatti a optare più spesso per un classico (Nicholas Hoult in Dior, Alessandro Borghi in Gucci, Lorenzo Richelmy in Giorgio ...

75.ma Mostra del Cinema di Venezia. Premi - sorprese e… : Vincenzo Basile Istituito dalla Biennale Cinema e da Campari Passion for Film "per Premiare i collaboratori più stretti dei registi" il trofeo in oggetto va a Bob Murawsky per il montaggio di The ...

Suspiria/ Luca Guadagnino - Mostra del Cinema Venezia : “Un sogno di megalomania adolescenziale…” : Suspiria di Luca Guadagnino è tra i film più attesi della 75esima edizione del Festival del Cinema. A Venezia, oggi, verrà presentato in doppia proiezione.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 13:17:00 GMT)