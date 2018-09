Morì a Livorno a 16 anni per colpa del manto stradale sconnesso Anas deve risarcire i

huffingtonpost

(Di venerdì 7 settembre 2018) Dieciper arrivare alla verità sulla morte di Mattia Pelagatti, ragazzo livornese morto in un incidentementre era a bordo della sua moto. Il ragazzo, quel pomeriggio del 2008, stava tornando a casa quando, perdi una buca non segnalata e del, ha perso il controllo dell'Aprilia 50 che stava guidando e si è schiantato contro un auto che arrivava dalla direzione opposta. Come si legge sull'edizione livornese de Il Tirreno,Spa gestore di quel tratto di strada, dovrài parenti del ragazzo per una cifra vicina ai due milioni di euro.Scrive la giudice dopo aver analizzato tutte le prove: "A fronte di tali e tanti elementi istruttoriritenersi che l'incidente si verificò a causa delle pessime condizioni in cui era il, la cui manutenzione e custodia era affidata ad"Si legge sulla ...