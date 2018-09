Montagna | 3 persone disperse sul Gran Sasso | raggiunte nella notte

meteoweb.eu

: RT @LaSkilly: Vi porto in trentino perchè il 16 settembre all'interno del Festival delle aree protette c'è un appuntamento molto... https:/… - M4r14P40l4 : RT @LaSkilly: Vi porto in trentino perchè il 16 settembre all'interno del Festival delle aree protette c'è un appuntamento molto... https:/… - LaSkilly : Vi porto in trentino perchè il 16 settembre all'interno del Festival delle aree protette c'è un appuntamento molto.… - marghebonatelli : @FraGalati Come dissi a Niccolò qualche mese fa, per me che da sempre vado in montagna e la amo come poche altre co… -

(Di venerdì 7 settembre 2018) Concluse intorno alle 4 di mattina,zona tra Prato Selva e Intermesoli (Teramo), le operazioni di soccorso di tre giovani, due belgi e un francese, dispersi suldalla serata di ieri, mentre cercavano di raggiungere il Rifugio del Monte (chiuso in questo periodo). I tre si sono persi sul sentiero: sono stati rintracciati da vigili del fuoco e soccorso alpino, nei pressi di Colle Abetone, a quota 1.800 metri di altezza. I soccorritori hanno illuminato il costone della, riuscendo in tal modo ad individuarli e raggiungerli. I giovani escursionisti sono stati accompagnati a piedi fino a Prato Selva e affidati ai carabinieri che li hanno trasferiti a Montorio al Vomano (Teramo) da cui hanno preso un autobus per L’Aquila e poi hanno raggiunto Assergi, dove avevano lasciato la loro auto per intraprendere l’escursione. L'articolo: 3...