Mondiali di volley 2018 | il calendario delle gare a Roma e Firenze

Volley - Mondiali 2018 : le 7 sorelle ai raggi X - tutte le favorite per la vittoria. Dalla Russia all’Italia - dal Brasile agli USA : Julio Velasco le ha già rinominate le 7 sorelle, ricordando la Serie A di fine anni ’90. Sono semplicemente le 7 squadre favorite ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno tra Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre: Brasile, Francia, Italia, Polonia, Russia, Serbia, USA (in rigoroso ordine alfabetico). Tra queste Nazionali dovrebbero nascondersi i Campioni del Mondo considerando anche la particolare formula che dovrebbe ...

Volley - Mondiali 2018 : Massimo Colaci - il Ministro della Difesa. L’Italia e i voli del suo libero : Sarà ancora lui il nostro Ministro della Difesa. Dopo i voli di Rio de Janeiro, dopo aver recuperato palloni impossibili e aver tenuto a galla L’Italia in diverse circostanze, Massimo Colaci è pronto a una nuova sfida e ai Mondiali 2018 di Volley maschile è chiamato a recitare un ruolo da assoluto protagonista. Il nostro libero è ormai un baluardo della Nazionale, titolare inamovibile già da diverse stagioni, una garanzia in campo e in ...

Volley - verso i Mondiali 2018 : l’Italia sconfigge la Cina nell’ultima amichevole - ora si fa sul serio! Domenica sfida al Giappone : E ora tutti ai Mondiali! L’Italia ha sconfitto la Cina per 3-1 (27-29; 25-18; 25-21; 25-21) nell’ultima amichevole prima dell’inizio della rassegna iridata previsto tra quattro giorni: Domenica 9 settembre la nostra Nazionale affronterà il Giappone al Foro Italico di Roma nell’incontro che aprirà la competizione più importante della stagione. Al PalaEstra di Siena gli azzurri si sono imposti nei confronti della compagine ...

Volley - Mondiali 2018 : Filippo Lanza - il guerriero azzurro. Super Pippo pronto a schiacciare per l’Italia : Filippo Lanza è uno dei pilastri indiscussi dell’Italia che si appresta a disputare i Mondiali 2018 di Volley maschile in programma proprio nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. Il nostro schiacciatore ricevitore giocherà ovviamente da titolare accanto a Osmany Juantorena, spetterà a lui garantire una certa solidità in difesa e un grande apporto in fase offensiva dove deve essere una valida alternativa alla Pantera e a Ivan Zaytsev: ...

Calendario Mondiali volley 2018 : date - orari - programma e tv dai gironi alla finale. Tutte le partite dell’Italia : Dal 9 al 30 settembre, tra Italia e Bulgaria, si disputeranno i Mondiali 2018 di volley maschile. La rassegna iridata riservata alla pallavolo torna a essere protagonista nel nostro Paese per tre settimane di autentica passione e di rande spettacolo con la nostra Nazionale che proverà a sfidare le altre corazzate per puntare al bersaglio grosso. Gli azzurri hanno le carte in regola per sfidare Brasile, Russia, USA, Polonia, Serbia, Francia per ...

Calendario Mondiali volley 2018 : programma - orari e tv. Tutte le partite dalla prima fase alla finale : I Mondiali 2018 di volley maschile si disputeranno dal 9 al 30 settembre, tra Italia e Bulgaria. La rassegna iridata si svolgerà in coabitazione tra i due Paesi, ci aspettano tre settimane di grande spettacolo e di grandi emozioni: 24 Nazionali si daranno battaglia per la conquista dell’ambito trofeo attualmente detenuto dalla Polonia che quattro anni fa interruppe la striscia vincente del Brasile. Si preannuncia grande spettacolo, il ...

Volley : Mondiali 2018 - i Campioni del Mondo ricevuti al Foro Italico da Giovanni Malagò : Dopo un brindisi di ringraziamento e un in bocca al lupo a chi sarà protagonista in campo, gli Azzurri Campioni del Mondo si trasferiranno tutti insieme al Centrale a tifare Italia. Italia Giappone ...

Volley - Mondiali 2018 : come vederli in tv? Italia sempre gratis e in chiaro sulla RAI - spazio anche alle partite di cartello : I Mondiali 2018 di Volley maschile saranno trasmessi in tv sulle reti Rai che detiene i diritti esclusivi sul suolo nazionale per la messa in onda della rassegna iridata, uno degli eventi sportivi più importanti della stagione che si svolgerà tra Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre. Il network pubblico ha comunicato il proprio palinsesto che prevede la diretta tv, gratis e in chiaro, di tutte le partite dell’Italia su Rai Due (almeno ...

Volley - Mondiali 2018 : il tabellone e il cammino dell’Italia - le possibili avversarie dalla prima fase alla Finale : L’Italia si avvicina a grandi passi ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno nel nostro Paese e in Bulgaria dal 9 al 30 settembre. Analizziamo nel dettaglio il tabellone degli azzurri e il possibile cammino dei vicecampioni olimpici. La nostra Nazionale è stata inserita nella Pool A, un girone che non prevede altre corazzate ma che annovera tra le proprie fila delle formazioni particolarmente insidiose e difficili da ...

Volley - Mondiali 2018 : che Italia si presenta? Condizioni di forma e ambizioni - come stanno gli azzurri : Il momento della verità sta per arrivare, domenica 9 settembre scatteranno i Mondiali 2018 di Volley maschile e l’Italia si presenterà ai nastri di partenza con grandi ambizioni. La nostra Nazionale avrà il vantaggio di giocare in casa, di fronte al proprio pubblico proverà a mettere in mostra il miglior gioco possibile per arrivare quantomeno alla terza fase e poi giocarsi il tutto per tutto a Torino dove si disputerà la parte conclusiva ...

Volley - oggi Italia-Cina : amichevole verso i Mondiali 2018. Data - programma - orario d’inizio e tv : come vedere la partita (6 settembre) : oggi giovedì 7 settembre si gioca Italia-Cina, ultima amichevole in preparazione ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno nel nostro Paese e in Bulgaria dal 9 al 30 settembre. A quattro giorni dal debutto nella rassegna iriData, la nostra Nazionale sarà impegnata al PalaEstra di Siena in un incontro importante per testare lo stato di forma e provare la formazione titolare in vista della competizione più importante dell’anno. ...

Volley - Mondiali Italia 2018 : come e dove comprare i biglietti per le partite. Acquista i tickets per i match dell’Italia : I Mondiali 2018 di Volley maschile si disputeranno tra Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre. La corsa ai biglietti è già entrata nel vivo, la vendita dei tagliandi per assistere alle varie partite nei nostri palazzetti stra procedendo a gonfie vele tanto che i tickets per il match d’apertura Italia-Giappone al Foro Italico di Roma non sono più disponibili. Gli appassionati si sono già affrettati ad Acquistare i biglietti per gli ...

Volley - Mondiali 2018 – Il palinsesto della Rai per la prima fase a gironi : come vedere le partite. I match dell’Italia su Rai Due - il calendario e gli orari : La Rai ha ufficialmente comunicato il proprio palinsesto per i Mondiali 2018 di Volley maschile, quantomeno per quanto riguarda la fase a gironi che si giocherà tra Italia e Bulgaria dal 9 al 18 settembre. Da qualche settimana è noto che le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due e in prima serata (sempre ore 21.15, a pare l’apertura contro il Giappone alle ore 19.30): il secondo canale ospiterà così i match della ...

Volley - Mondiali 2018 : la panchina dell’Italia. Le riserve azzurre : dal gigante Nelli allo svincolato Baranowicz - la rivincita di Maruotti e l’esperto Rossini : L’Italia si sta avvicinando a grandi passi ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno proprio nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre e vuole ricoprire un ruolo di assoluta protagonista puntando al bersaglio grosso nonostante una concorrenza spietata in cui spiccano soprattutto Russia, Brasile, Francia, Serbia, Polonia, USA. La nostra Nazionale ha comunque tutte le carte in regola per giocarsela e per regalare delle gioie ai ...