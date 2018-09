“Molestate dallo stesso prete” Confessione choc | il dramma di 4 sorelle Dove è successo

caffeinamagazine

(Di venerdì 7 settembre 2018) Continua la querelle che rischia di scuotere, con un terremoto senza precedenti, la Santa Sede. Dopo le accuse lanciate contro Papa Francesco e numerosi alti prelati per la presunta copertura degli abusi sessuali compiuti dall’arcivescovo Theodore McCarrick, l’arcivescovo Carlo Maria Viganò lancia un nuovo attacco al Pontefice e alla Santa Sede. Per farlo, sceglie il sito conservatore Lifesitenews, al quale rivela i dettagli relativi all’incontro del 2015 negli Usa tra Papa Francesco e Kim Davis, l’impiegata pubblica del Kentucky che divenne un’icona di certi ambienti conservatori per essersi rifiutata di rilasciare licenze matrimoniali a coppie dellosesso. Per quel suo rifiuto, la Davis trascorse cinque giorni in carcere per non avere obbedito ad un ordine del tribunale che le intimava di rilasciare le licenze, sostenendo che ciò andava contro le ...