Modric-Ronaldo | nessuno screzio! Il croato rivela | “mi ha mandato un messaggio | vi dico

Modric : 'Ronaldo mi ha fatto i complimenti - siamo amici' : Modric-Ronaldo, il caso è chiuso. È lo stesso centrocampista croato a smentire la presunta rottura dei rapporti con l'ex compagno al Real Madrid per via dell'assegnazione del premio 'Calciatore dell'...

Real Madrid - Lopetegui : 'Proveremo a essere più forti senza Ronaldo. Modric vincerà il Pallone d'oro' : Luka Modric vincerà il Pallone d'Oro, perché è il miglior giocatore del mondo , mentre Bale e Benzema hanno avuto una grande disponibilità dal primo momento'. Sull'addio di Cristiano Ronaldo: 'Quando ...

Lopetegui : 'Ronaldo? Il Pallone d'Oro sarà di Modric' : ROMA - ' Proveremo a migliorarci anche senza Cristiano Ronaldo '. Così Julen Lopetegui , allenatore del Real Madrid, ai microfoni di 'The Stile' - come riporta il Mundo Deportivo - risponde a Leo ...

Lopetegui cancella Ronaldo : 'Modric vincerà il Pallone d'Oro' : Infine, da ex, sulla possibilità di allenare un giorno il Barca , ha risposto secco: ' Sono nella migliore squadra del mondo e non posso pensare ad altro in questo momento '. La Fifa chiude il caso ...

Fifa The Best - Cristiano Ronaldo sfida ancora Modric. In corsa anche Salah. Messi fuori dai finalisti dopo 12 anni : Cristiano Ronaldo può rifarsi. I tre finalisti del premio "The Best Fifa 2018" sono gli stessi del giocatore dell'anno Uefa: Luka Modric, CR7 e Mohamed Salah. La federcalcio mondiale ha annunciato le ...

FIFA Best Player : Buffon escluso dalla corsa ai premi - Ronaldo in finale con Modric e Salah per il premio di miglior giocatore : La FIFA ha annunciato i tre candidati finalisti al premio di miglior portiere dell’anno: sono Thibaut Courtois, appena passato al Real Madrid, Hugo Lloris del Tottenham e Kasper Schmeichel del Leicester. Assente Gigi Buffon, che probabilmente paga l’espulsione contro il Real Madrid, il fatto che la Juventus sia uscita ai quarti di finale della Champions e la mancata partecipazione al Mondiale dell’Italia. La Federazione ...

The Best FIFA Football Awards 2018 – Pubblicati i nomi dei finalisti : sfida tra Cristiano Ronaldo - Modric e Salah : La FIFA ha pubblicato i nomi dei finalisti dei FIFA Football Awards 2018 La FIFA ha pubblicato i nomi dei finalisti dell’edizione 2018 dei FIFA Football Awards, i premi più importanti del mondo del calcio. Come miglior giocatore ci sono in corsa Cristiano Ronaldo, Luka Modric e Mohamed Salah. I vincitori saranno premiati alla Royal Festival Hall di Londra il 24 settembre. Il portoghese della Juventus in corsa anche per il miglior ...

Ronaldo - quanta invidia! Ha sbagliato ma il premio a Modric è ridicolo : Perche' Luka Modric miglior giocatore del mondo nella passata stagione non esiste proprio. O, per usare l'aggettivo di Jorge Mendes, e' assolutamente ridicolo.

Modric : 'Non so perchè Ronaldo abbia disertato la premiazione - forse aveva altri impegni' : Modric ha commentato così ai microfoni di RMC Sport: "Sono molto contento di ricevere questo premio e ringrazio tutti quelli che mi hanno votato e lo dedico anche ai miei compagni. Non so perché ...

Premio a Modric - la sorella di Cristiano Ronaldo : "I numeri sono questi - tirate le vostre conclusioni" : Com'era prevedibile, la scelta di assegnare a Luka Modric il Premio come Men's Player of the Year non è stata digerita da Cristiano Ronaldo che, una volta appresa la notizia dal suo agente Jorge ...

Lopetegui prende posizione : 'Ronaldo? Giusto il premio a Modric' : ROMA - ' Non ho voglia né pazienza per parlare del Gala Uefa di ieri: dico solo che ai premi non do molta importanza, ma quello di Luka Modric come miglior giocatore europeo della passata stagione è ...

Premio Uefa a Modric : ecco cosa ha fatto Cristiano Ronaldo a Torino : Un'ingiustizia, una grande delusione che solo l'affetto dei parenti e degli amici più stretti poteva aiutare a smaltire. Così Cristiano Ronaldo ha vissuto la mancata assegnazione del Premio Uefa per ...